F1 - Marko se diz surpreso com promoção de Newey ao cargo de chefe de equipe: "Não é o forte dele"
Conselheiro da Red Bull trabalhou com engenheiro por quase duas décadas
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, at the podium ceremony
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
O mundo da Fórmula 1 foi surpreendido nesta quarta-feira com o anúncio da Aston Martin que Adrian Newey assumirá o papel de chefe de equipe no ano que vem. O 'mago da engenharia' se juntou oficialmente ao time em março deste ano, depois de 18 anos com a Red Bull. Conselheiro do time austríaco, Helmut Marko demonstrou dúvida em relação a escolha da Aston Martin em nomear o britânico para a chefia da equipe.
Em 2026, a categoria irá passar por uma das maiores mudanças de regulamento de sua história e Newey entrou no time de Silverstone já com foco no carro do ano que vem. Porém, com a promoção para chefe de equipe, ele terá menos tempo para se dedicar ao design e engenharia, tendo que lidar com outros compromissos inerentes à posição. Além disso, é válido citar que a equipe terá um novo parceiro de motores em 2026, se associando a Honda.
Tendo trabalhado com Newey por anos na Red Bull, Marko disse que a mudança lhe "surpreendeu muito", destacando que o forte do engenheiro está no design e preparo do carro, mas reconhece que é necessário calma para ver como as coisas irão se desenrolar.
“Primeiro precisamos esperar para ver como isso se desenvolve na prática. Sem dúvida, esse não é o seu ponto forte. Sua grande força está no design, na preparação do carro, na qualidade da produção e no desenvolvimento de um carro. Mas me surpreende muito que agora ele vá se orientar mais para o papel de chefe de equipe", disse em entrevista ao jornal alemão Kleine Zeitung.
Com Newey na chefia da equipe, a gestão da Aston Martin se desenha dessa maneira: Andy Cowell, chefe de equipe até o GP de Abu Dhabi de 2025, será chefe de estratégia, Mike Krack como chefe de atividades de pista e Enrico Cardile cuidando da equipe de fábrica.
