O mundo da Fórmula 1 foi surpreendido nesta quarta-feira com o anúncio da Aston Martin que Adrian Newey assumirá o papel de chefe de equipe no ano que vem. O 'mago da engenharia' se juntou oficialmente ao time em março deste ano, depois de 18 anos com a Red Bull. Conselheiro do time austríaco, Helmut Marko demonstrou dúvida em relação a escolha da Aston Martin em nomear o britânico para a chefia da equipe.

Em 2026, a categoria irá passar por uma das maiores mudanças de regulamento de sua história e Newey entrou no time de Silverstone já com foco no carro do ano que vem. Porém, com a promoção para chefe de equipe, ele terá menos tempo para se dedicar ao design e engenharia, tendo que lidar com outros compromissos inerentes à posição. Além disso, é válido citar que a equipe terá um novo parceiro de motores em 2026, se associando a Honda.

Tendo trabalhado com Newey por anos na Red Bull, Marko disse que a mudança lhe "surpreendeu muito", destacando que o forte do engenheiro está no design e preparo do carro, mas reconhece que é necessário calma para ver como as coisas irão se desenrolar.

“Primeiro precisamos esperar para ver como isso se desenvolve na prática. Sem dúvida, esse não é o seu ponto forte. Sua grande força está no design, na preparação do carro, na qualidade da produção e no desenvolvimento de um carro. Mas me surpreende muito que agora ele vá se orientar mais para o papel de chefe de equipe", disse em entrevista ao jornal alemão Kleine Zeitung.

Com Newey na chefia da equipe, a gestão da Aston Martin se desenha dessa maneira: Andy Cowell, chefe de equipe até o GP de Abu Dhabi de 2025, será chefe de estratégia, Mike Krack como chefe de atividades de pista e Enrico Cardile cuidando da equipe de fábrica.

