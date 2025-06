F1 - Marko: "Tsunoda não alcançou o sucesso que esperávamos"

O piloto japonês da Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, marcou apenas sete pontos nas primeiras oito corridas da temporada de 2025 da Fórmula 1. Esse desempenho ruim não escapou à atenção do conselheiro de automobilismo da equipe austríaca, Helmut Marko.

Marko deixou claro que Tsunoda não estava conseguindo resultados suficientemente impressionantes: "Yuki começou bem, mas não teve o sucesso que esperávamos dele. Ainda assim, às sextas-feiras ele fica um ou dois décimos atrás de Max em termos de desempenho".

"Isso é algo que não temos visto muito nos últimos anos. Yuki precisa converter a velocidade que tem em pontos. Ele já é um piloto muito talentoso. Ele melhorou, especialmente na maneira como aborda seu trabalho e ainda é um piloto muito rápido", continuou.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto: James Sutton / Motorsport Images

Sobre a posição do japonês na equipe e as expectativas de ser companheiro de um tetracampeão, Marko disse: "É muito especial correr na mesma equipe que Max. Não espero que nenhum dos jovens pilotos no momento diga: 'Meu principal objetivo é estar na mesma equipe que Max', todos eles só querem entrar na Fórmula 1. Ele não deve tentar ultrapassar Max de agora em diante, porque é impossível. Acho que ele aceitou isso agora e espero que ele possa marcar muito mais pontos daqui para frente".

MÁRQUEZ DESPACHA BAGNAIA, que perde pódio para DIGGIA! Viñales P*, MotoGP/F1, DIOGO MOREIRA, Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Itália:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!