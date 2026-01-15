As equipes de Fórmula 1 têm algumas incertezas sobre desempenho antes da temporada de 2026, uma vez que o chassi e as unidades de potência irão mudar consideravelmente com o novo regulamento. Há um receio de que as diferenças entre elas aumentem significativamente depois de um ano em que elas foram mínimas. Ex-consultor da Red Bull, Helmut Marko, também tem essa preocupação.

“No ano passado, o pelotão estava mais equilibrado do que nunca”, disse Marko à ORF. “Houve fins de semana em que os 20 carros ficaram a menos de sete décimos de segundo uns dos outros na classificação. Acho que essa diferença vai aumentar consideravelmente. As regras são o que são e é preciso dar-lhes uma oportunidade, mas receio que as diferenças aumentem drasticamente".

"Acho que, devido às mudanças radicais, as diferenças de tempo serão ainda maiores. Porque o chassi com as asas flexíveis e todas essas coisas, e principalmente o desempenho da bateria, também serão cruciais. Há tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que receio que, em alguns casos, estejamos falando de diferenças de vários segundos", explicou.

Helmut Marko teme que as diferenças entre os carros aumentem “dramaticamente” em 2026. Foto por: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Marko ainda espera "que não surjam diferenças como em 2014, quando a Mercedes deixou todos para trás com uma vantagem enorme". Na época, início da era híbrida na categoria, a equipe alemã dominou nos primeiros anos. Ainda assim, o austríaco de 82 anos admitiu que "o que ouvimos agora é que ela está mais avançada no desenvolvimento do motor".

Vantagem para Verstappen?

Se isso realmente acontecer, Marko espera que a FIA "sem dúvida reaja". A questão, porém, é até que ponto existe essa possibilidade. "Não é possível alterar os regulamentos dos motores da noite para o dia. Isso leva pelo menos doze meses de preparação", falou.

O que é um ponto positivo nos novos regulamentos é que, segundo Marko, a ênfase será muito mais no piloto devido às novas fontes de energia, o que ele vê como uma “grande vantagem” para Max Verstappen.

“O piloto terá um papel decisivo na forma como usa a energia, quando a recupera e, ao mesmo tempo, terá que pilotar constantemente no limite. Isso é uma grande vantagem para Max, porque ele consegue ir muito rápido e pensar ao mesmo tempo. Mas um veterano experiente como Fernando Alonso também poderia tirar proveito disso, por exemplo. O piloto se tornará ainda mais importante do que já é", adicionou.

Marko ainda parece otimista quanto às chances de Verstappen, mas não acredita que ele conquistará um quinto título em 2026. Quando questionado sobre quem ele espera que seja o campeão desta temporada, respondeu: “Receio que será um piloto com um motor Mercedes".

