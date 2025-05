F1 - Marko: "Verstappen permanecerá na Red Bull em 2026"

O consultor e 'voz forte' da Red Bull, Helmut Marko, diminuiu os temores de que Max Verstappen deixará a equipe taurina em 2026. Admitindo que a possibilidade foi seriamente discutida dentro da equipe no início da temporada da Fórmula 1, o austríaco disse que esse não é o caso agora e que o piloto holandês deixou claro seu compromisso com a Red Bull em muitas ocasiões.

"Estávamos realmente preocupados com a possibilidade de Max deixar a equipe, mas isso não está mais em nossa agenda", afirmou Marko em entrevista ao jornal alemão Bild. "Max está comprometido com a Red Bull e já disse isso publicamente muitas vezes. É assim que estamos avaliando a situação no momento".

O consultor enfatizou que Verstappen está totalmente focado em seu trabalho e não tem planos de mudar de equipe: "Pelo contrário, acho que ele está mais interessado em ficar na Red Bull. Acredito firmemente que ele correrá pela Red Bull em 2026".

Referindo-se às reuniões realizadas na equipe antes do início da temporada, Marko afirmou que elas definiram claramente as expectativas para 2025.

"Em nossas reuniões de pré-temporada, todos, inclusive Max, reconheceram que nosso maior objetivo este ano é defender o campeonato. Mas não há garantia de que possamos atingir esse objetivo. Faremos o nosso melhor, mas ninguém deve esperar que ganhemos todas as corridas. Se não tivermos chance de vencer, temos que conseguir o máximo de pontos possível".

