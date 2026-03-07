Felipe Massa obteve importantes vitórias na ação que move na Corte Inglesa sobre a busca por justiça no Mundial de Fórmula 1 de 2008. Depois de o juiz Robert Jay rejeitar, em novembro de 2025, a tentativa dos réus de encerrar o processo contra a Formula One Management (FOM), Bernie Ecclestone e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), agora o Tribunal ordena que os réus paguem £250.000 (cerca de R$1,8 milhão) referentes à parte das custas de Massa no processo.

Massa e seus advogados defendem que nenhum outro recurso deve ser permitido e que o caso deve agora avançar rapidamente para julgamento, incluindo exigir da Formula One Management, de Bernie Ecclestone e da FIA a produção integral de provas.

O conhecimento, a conduta e a tomada de decisões relativas ao acidente no GP de Singapura de 2008, bem como seu acobertamento, estarão sujeitos a um escrutínio rigoroso, incluindo depoimentos de testemunhas e apresentação de documentos que nunca foram mostrados em tribunal.

O Tribunal também não permitiu que os réus recorressem ao Tribunal de Apelação. Em vez disso, os réus podem solicitar autorização à Suprema Corte britânica para apresentar um recurso direto (“leapfrog”), restrito a pontos limitados da lei.

“Estou ansioso para provar no tribunal que eles conspiraram para esconder a verdade e usarei todos os meios legais para garantir que essa injustiça seja corrigida. A F1 é o maior esporte do mundo, mas é essencial que seja também o mais justo”, declarou Massa.

Entenda o caso

Em 2023 o antigo ‘chefão’ da F1, Bernie Ecclestone, declarou em entrevista ao site F1-Insider que considerava apenas Michael Schumacher como heptacampeão mundial, admitindo, como argumento, que sabia da batida proposital de Nelsinho Piquet para favorecer Fernando Alonso no GP de Singapura, antes do término daquela temporada, e que não fez nada para investigar o caso para preservar a imagem da F1.

Isso levou Massa a entrar com um processo na corte britânica para que o título daquele ano fosse reconhecido em favor do brasileiro, além de uma indenização milionária.

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!