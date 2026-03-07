F1: Massa consegue vitória na Justiça Inglesa sobre Mundial de 2008; saiba mais
Tribunal ordena que réus paguem cerca de R$ 1,8 milhão referentes à parte das custas do processo. Corte também não permite que réus recorram ao Tribunal de Apelação
Felipe Massa obteve importantes vitórias na ação que move na Corte Inglesa sobre a busca por justiça no Mundial de Fórmula 1 de 2008. Depois de o juiz Robert Jay rejeitar, em novembro de 2025, a tentativa dos réus de encerrar o processo contra a Formula One Management (FOM), Bernie Ecclestone e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), agora o Tribunal ordena que os réus paguem £250.000 (cerca de R$1,8 milhão) referentes à parte das custas de Massa no processo.
Massa e seus advogados defendem que nenhum outro recurso deve ser permitido e que o caso deve agora avançar rapidamente para julgamento, incluindo exigir da Formula One Management, de Bernie Ecclestone e da FIA a produção integral de provas.
O conhecimento, a conduta e a tomada de decisões relativas ao acidente no GP de Singapura de 2008, bem como seu acobertamento, estarão sujeitos a um escrutínio rigoroso, incluindo depoimentos de testemunhas e apresentação de documentos que nunca foram mostrados em tribunal.
O Tribunal também não permitiu que os réus recorressem ao Tribunal de Apelação. Em vez disso, os réus podem solicitar autorização à Suprema Corte britânica para apresentar um recurso direto (“leapfrog”), restrito a pontos limitados da lei.
“Estou ansioso para provar no tribunal que eles conspiraram para esconder a verdade e usarei todos os meios legais para garantir que essa injustiça seja corrigida. A F1 é o maior esporte do mundo, mas é essencial que seja também o mais justo”, declarou Massa.
Entenda o caso
Em 2023 o antigo ‘chefão’ da F1, Bernie Ecclestone, declarou em entrevista ao site F1-Insider que considerava apenas Michael Schumacher como heptacampeão mundial, admitindo, como argumento, que sabia da batida proposital de Nelsinho Piquet para favorecer Fernando Alonso no GP de Singapura, antes do término daquela temporada, e que não fez nada para investigar o caso para preservar a imagem da F1.
Isso levou Massa a entrar com um processo na corte britânica para que o título daquele ano fosse reconhecido em favor do brasileiro, além de uma indenização milionária.
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.