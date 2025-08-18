Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto

Piloto da Stock Car confessou que deu uma 'mãozinha' para o brasileiro assinar com a Sauber

Publicado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto recebeu muitos conselhos e pequenas ajudas nos bastidores para chegar à Fórmula 1. O brasileiro é bastante admirado por outros pilotos, inclusive Felipe Massa.

Leia também:

Neste fim de semana, os brasileiros se encontraram em Curvelo, para a etapa da Stock Car, enquanto a F1 está de férias. Em entrevista à Letícia Datena, Massa confessou que ajudou a impulsionar a carreira de Bortoleto na F1 com ligações para Stefano Domenicali, CEO da categoria.

"Ano passado eu liguei, acho que falei muitas vezes com o Domenicali para dar chance para ele, para o [Mattia] Binotto, que é o chefe da equipe dele, que trabalhou comigo na Ferrari há muito tempo. Eles até me ligaram, a primeira vez que ele [Bortoleto] estava com o Binotto, me ligaram juntos. Ele merece essa oportunidade", explicou Massa.

O ex-piloto da Ferrari, inclusive, avaliou a decisão de Bortoleto em assinar com a Sauber, pensando, principalmente, na próxima temporada, quando a Audi assume.

"Para mim, a Sauber é uma equipe que ele acertou o caminho que ele foi, porque é uma equipe que dá muito valor para piloto jovem. Eu comecei na Sauber, e muitos pilotos jovens começaram lá e tiveram sucesso na F1, com a condição de aprender e evoluir da maneira certa. É uma equipe que acredita no piloto".

Felipe ainda lembrou que os primeiros contatos entre eles começou no kart, quando Gabriel estava começando seu sonho de se profissionalizar no automobilismo. Massa contou que sempre deu muitos conselhos ao jovem Bortoleto e ficou "impressionado" com a carreira de sucesso que ele conquistou.

Fórmula 1
