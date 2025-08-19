Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

"Me senti muito mal, porque a gente viu o dono da categoria dizendo que realmente aconteceu uma situação em que ele não enxergava o Hamilton com 7 títulos"

Redação Motorsport.com
Publicado:
(L to R): Felipe Massa (BRA) Ferrari and Lewis Hamilton (GBR) McLaren at the end of season photograph. Formula One World Championship, Rd 18, Brazilian Grand Prix, Race Day, Interlagos, Sao Paulo, Brazil, Sunday 2 November 2008.

Foto de: Gareth Bumstead

Um dos mais importantes pilotos brasileiros pós-Ayrton Senna, Felipe Massa esteve muito perto de conquistar o título de 2008 da F1, mas ficou sem a taça após ultrapassagem de Lewis Hamilton sobre a Toyota de Timo Glock no fim do GP do Brasil, com o inglês da McLaren campeão sobre o rival ferrarista em condições 'insanas' -- posteriormente agravadas após o 'Crashgate' vir à tona, quando se revelou o esquema da Renault para dar vitória a Fernando Alonso no GP de Singapura, em que Massa 'levou a pior'.

O editor recomenda:

Na prova de Marina Bay, Nelsinho Piquet bateu seu carro a mando do chefão Flavio Briatore para que o safety car entrasse na pista em timing ideal para que Alonso conseguisse o triunfo. No desenrolar do GP, a Ferrari errou no pit de Felipe e Hamilton somou pontos importantes rumo ao título. Recentemente, o escândalo voltou aos holofotes, com a judicialização da F1 2008 por parte de Massa. Isso porque um 'fato novo' veio a público por causa de entrevista do antigo chefão da categoria, Bernie Ecclestone, em 2023.

Na fala ao F1-Insider, o empresário britânico usou a disputa de 2008 para criticar Hamilton e afirmar que considera Michael Schumacher o único heptacampeão da F1. A declaração gerou polêmica e reacendeu o debate sobre Singapura-2008, até que o Motorsport.com obteve acesso a uma entrevista concedida pelo então presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o inglês Max Mosley, ao documentário sobre sua própria trajetória, chamado 'Mosley: It's Complicated', e publicado em 2021.

Na conversa -- cujo trecho específico não foi publicado --, o antigo chefão da FIA, morto também em 2021, admite que ele, o diretor de provas da F1, Charlie Whiting, e Ecclestone já sabiam do 'Crashgate' antes da final de 2008 em Interlagos, mas ninguém deles, inclusive o próprio Mosley, quis agir "para não manchar a imagem" da F1. O caso só viria à tona no GP da Bélgica de 2009 via Reginaldo Leme. Agora, no programa 'Na Ponta dos Dedos', do GE, Massa deu atualizações sobre o processo contra a F1 por 2008.

"Logicamente, é um trabalho intenso de toda a equipe de advogados que faz parte desse processo. Serão 4 dias de audiência [na Inglaterra] no final de outubro. Tem um trabalho intenso por trás para essa audiência. Ela é muito importante, como explicação para o juiz, de tudo o que aconteceu em volta da situação mais triste, que não faz parte do esporte, que aconteceu com esse 'Crashgate' e tudo que aconteceu depois disso", começou a explicar Felipe, atual piloto da Stock Car, da qual foi vice em 2024.

"Uma conspiração que não é aceitável no esporte e infelizmente quem mais pagou fui eu e o nosso Brasil, por uma conspiração feita. Então, temos uma equipe de advogados em vários países diferentes... nunca imaginei que passaria por isso, não é fácil, é muito difícil, mas a justiça tem que ser feita e a gente tem que brigar pela justiça. Uma briga intensa pela frente, mas acredito que, no final, a justiça tem que ser feita da maneira correta no esporte", seguiu o piloto, que também correu por Sauber e Williams na F1.

"Não só para mim, mas como exemplo para o futuro, para as pessoas saberem que é possível, sim, lutar pelo que é certo, pelo que é correto. Me senti muito mal [quando o 'fato novo' veio à tona] porque a gente viu o dono da categoria dizendo que realmente aconteceu uma situação em que ele não enxergava o Hamilton com 7 títulos, que aquele título era meu e que aquela corrida (GP de Singapura de 2008) deveria ter sido cancelada e que não quiseram fazer nada para não manchar o nome da F1."

"Ele mostra a conspiração que teve, para que não acontecesse nada, de propósito... teve várias situações em torno disso impressionantes. A gente descobriu que o próprio Nelson Piquet contou para o Charlie Whiting em Interlagos-2008, quando eu estava disputando o título aqui no Brasil, e o Charlie contou para o Max -- e o Bernie com certeza soube na hora, se é que já não sabia -- e não fizeram nada por querer, o que é uma conspiração, inaceitável", continuou Massa.

"Houve várias outras situações, o próprio Nelson Piquet, ele foi lá para processar e ir atrás do que tinha acontecido, porque mandaram o filho dele embora e ele foi atrás de contar o que tinha acontecido no ano anterior, pensando no umbigo dele e do filho dele... ele não pensou nem um pouco depois, ele e o Nelsinho, no que aconteceu -- é lógico que ele não bateu para tirar o meu título, ele bateu pensando nele e no contrato dele --, pensando que um brasileiro perdeu um título mundial."

"O Nelson Piquet é campeão mundial, três vezes, ele sabe o que representa isso para ele e para o país dele, para o desenvolvimento do automobilismo no país dele, o que representa um título, e eles sumiram...", ponderou o ex-Ferrari, que já reclamou da omissão do clã Piquet em outras ocasiões.

"Não querem nem fazer parte, para mim isso também... eu numa situação como a dele, até porque ele já disse que quem começou tudo foi ele, daquilo que tinha acontecido (o 'Crashgate' vir à tona via Reginaldo Leme), então se eu fosse ele, eu iria abraçar [a causa pró-Massa em 2008] e ir pra luta de um outro piloto, do mesmo país, que sofreu uma situação muito triste e inaceitável, por uma batida que não faz parte do esporte."

"A gente teve o momento mais difícil para a F1 no Brasil, porque depois disso a gente teve praticamente só eu correndo pós-2011 (último ano de Rubens Barrichello), depois disso só tivemos alguns pilotos correndo (Bruno Senna e Felipe Nasr), foi o momento mais difícil até agora, com o Gabriel [Bortoleto]. Isso mostra o quanto [o título] representaria e o quanto o desenvolvimento do automobilismo depende de resultados", argumentou Massa.

"Quando o Senna conquistou tudo aquilo, na sequência, em cada categoria na europa, nos estados unidos, tinha um brasileiro vencendo", completou Felipe, que foi o maior pontuador da etapa de Curvelo da Stock Car, com dois quartos lugares.

Redação Motorsport.com Fórmula 1
