F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

Um dos mais importantes pilotos brasileiros pós-Ayrton Senna, Felipe Massa esteve muito perto de conquistar o título de 2008 da F1, mas ficou sem a taça após ultrapassagem de Lewis Hamilton sobre a Toyota de Timo Glock no fim do GP do Brasil, com o inglês da McLaren campeão sobre o rival ferrarista em condições 'insanas' -- posteriormente agravadas após o 'Crashgate' vir à tona, quando se revelou o esquema da Renault para dar vitória a Fernando Alonso no GP de Singapura, em que Massa 'levou a pior'.

Na prova de Marina Bay, Nelsinho Piquet bateu seu carro a mando do chefão Flavio Briatore para que o safety car entrasse na pista em timing ideal para que Alonso conseguisse o triunfo. No desenrolar do GP, a Ferrari errou no pit de Felipe e Hamilton somou pontos importantes rumo ao título. Recentemente, o escândalo voltou aos holofotes, com a judicialização da F1 2008 por parte de Massa. Isso porque um 'fato novo' veio a público por causa de entrevista do antigo chefão da categoria, Bernie Ecclestone, em 2023.

Na fala ao F1-Insider, o empresário britânico usou a disputa de 2008 para criticar Hamilton e afirmar que considera Michael Schumacher o único heptacampeão da F1. A declaração gerou polêmica e reacendeu o debate sobre Singapura-2008, até que o Motorsport.com obteve acesso a uma entrevista concedida pelo então presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o inglês Max Mosley, ao documentário sobre sua própria trajetória, chamado 'Mosley: It's Complicated', e publicado em 2021.

Na conversa -- cujo trecho específico não foi publicado --, o antigo chefão da FIA, morto também em 2021, admite que ele, o diretor de provas da F1, Charlie Whiting, e Ecclestone já sabiam do 'Crashgate' antes da final de 2008 em Interlagos, mas ninguém deles, inclusive o próprio Mosley, quis agir "para não manchar a imagem" da F1. O caso só viria à tona no GP da Bélgica de 2009 via Reginaldo Leme. Agora, no programa 'Na Ponta dos Dedos', do GE, Massa deu atualizações sobre o processo contra a F1 por 2008.

"Logicamente, é um trabalho intenso de toda a equipe de advogados que faz parte desse processo. Serão 4 dias de audiência [na Inglaterra] no final de outubro. Tem um trabalho intenso por trás para essa audiência. Ela é muito importante, como explicação para o juiz, de tudo o que aconteceu em volta da situação mais triste, que não faz parte do esporte, que aconteceu com esse 'Crashgate' e tudo que aconteceu depois disso", começou a explicar Felipe, atual piloto da Stock Car, da qual foi vice em 2024.

"Uma conspiração que não é aceitável no esporte e infelizmente quem mais pagou fui eu e o nosso Brasil, por uma conspiração feita. Então, temos uma equipe de advogados em vários países diferentes... nunca imaginei que passaria por isso, não é fácil, é muito difícil, mas a justiça tem que ser feita e a gente tem que brigar pela justiça. Uma briga intensa pela frente, mas acredito que, no final, a justiça tem que ser feita da maneira correta no esporte", seguiu o piloto, que também correu por Sauber e Williams na F1.

"Não só para mim, mas como exemplo para o futuro, para as pessoas saberem que é possível, sim, lutar pelo que é certo, pelo que é correto. Me senti muito mal [quando o 'fato novo' veio à tona] porque a gente viu o dono da categoria dizendo que realmente aconteceu uma situação em que ele não enxergava o Hamilton com 7 títulos, que aquele título era meu e que aquela corrida (GP de Singapura de 2008) deveria ter sido cancelada e que não quiseram fazer nada para não manchar o nome da F1."

"Ele mostra a conspiração que teve, para que não acontecesse nada, de propósito... teve várias situações em torno disso impressionantes. A gente descobriu que o próprio Nelson Piquet contou para o Charlie Whiting em Interlagos-2008, quando eu estava disputando o título aqui no Brasil, e o Charlie contou para o Max -- e o Bernie com certeza soube na hora, se é que já não sabia -- e não fizeram nada por querer, o que é uma conspiração, inaceitável", continuou Massa.

"Houve várias outras situações, o próprio Nelson Piquet, ele foi lá para processar e ir atrás do que tinha acontecido, porque mandaram o filho dele embora e ele foi atrás de contar o que tinha acontecido no ano anterior, pensando no umbigo dele e do filho dele... ele não pensou nem um pouco depois, ele e o Nelsinho, no que aconteceu -- é lógico que ele não bateu para tirar o meu título, ele bateu pensando nele e no contrato dele --, pensando que um brasileiro perdeu um título mundial."

"O Nelson Piquet é campeão mundial, três vezes, ele sabe o que representa isso para ele e para o país dele, para o desenvolvimento do automobilismo no país dele, o que representa um título, e eles sumiram...", ponderou o ex-Ferrari, que já reclamou da omissão do clã Piquet em outras ocasiões.

"Não querem nem fazer parte, para mim isso também... eu numa situação como a dele, até porque ele já disse que quem começou tudo foi ele, daquilo que tinha acontecido (o 'Crashgate' vir à tona via Reginaldo Leme), então se eu fosse ele, eu iria abraçar [a causa pró-Massa em 2008] e ir pra luta de um outro piloto, do mesmo país, que sofreu uma situação muito triste e inaceitável, por uma batida que não faz parte do esporte."

"A gente teve o momento mais difícil para a F1 no Brasil, porque depois disso a gente teve praticamente só eu correndo pós-2011 (último ano de Rubens Barrichello), depois disso só tivemos alguns pilotos correndo (Bruno Senna e Felipe Nasr), foi o momento mais difícil até agora, com o Gabriel [Bortoleto]. Isso mostra o quanto [o título] representaria e o quanto o desenvolvimento do automobilismo depende de resultados", argumentou Massa.

"Quando o Senna conquistou tudo aquilo, na sequência, em cada categoria na europa, nos estados unidos, tinha um brasileiro vencendo", completou Felipe, que foi o maior pontuador da etapa de Curvelo da Stock Car, com dois quartos lugares.

