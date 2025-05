F1 - Massa: "Verstappen pode se tornar o melhor da história"

Felipe Massa esteve na Fórmula 1 por 15 temporadas e em uma delas, 2008, chegou a disputar com Lewis Hamilton o título de campeão mundial, por isso, o brasileiro sabe muito bem como é a batalha para ser o número 1 na principal categoria do automobilismo.

Neste ano, a briga se desenha entre os dois pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Contudo, não tem como descartar a presença de Max Verstappen como um concorrente 'por fora' depois de se sagrar tetracampeão mundial de forma consecutiva. Em 2025, o holandês já conquistou três pole positions e duas vitórias.

Antes mesmo da temporada começar, a Red Bull era apontada como a quarta força do grid. Na prática, Max é o terceiro colocado no campeonato de pilotos e a equipe de Milton Keynes está à frente da Ferrari ocupando a terceira posição.

Em entrevista ao programa Pole Position do portal UOL, Massa analisou o cenário da disputa pelo título deste ano.

"Acho que vai dar McLaren porque ela tem um carro acima do da Red Bull. Vemos o Verstappen fazendo um trabalho que, na minha opinião, poucos pilotos fizeram. Tirar o que ele tira de um carro, que não é o melhor do grid, é incrível. É até difícil dizer que posição que está a Red Bull no grid, comparando com os outros, porque se você olhar o companheiro de equipe dele a posição é muito pior, comparando com McLaren, Ferrari, Mercedes e a Red Bull", contextualizou.

Ao enaltecer o trabalho feito pelo piloto da Red Bull em 2025, o brasileiro ex-piloto da Ferrari usou grandes nomes do esporte para trazer um parâmetro.

"Mas o que o Verstappen está tirando do carro é algo que a gente viu o Senna fazer, talvez o Schumacher, e poucos pilotos. Talvez um piloto que fez isso, que era meu companheiro de equipe e ele tirava muito mais daquilo que o carro dava naquele momento, era o Alonso. Em 2010 ele disputou o título até a última corrida e perdeu por estratégia na corrida de Abu Dhabi. Mas poucos pilotos fizeram isso e o que o Verstappen vem fazendo é impressionante".

"O Verstappen pra mim, hoje ele é o melhor piloto absoluto e ele pode sem dúvida, já está na minha listinha ali, mas ele pode sem dúvida virar o melhor da história, por aquilo que vem fazendo", concluiu.

