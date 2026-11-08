F1: Max e Lewis estão à espera de um milagre em Interlagos

Com Lewis Hamilton e Max Verstappen em 20º e 21º no grid do GP de São Paulo, a corrida de domingo da Fórmula 1 promete ser fascinante – independentemente das condições climáticas.

Hamilton e Verstappen são dois pilotos que fizeram recuperações memoráveis no Autódromo José Carlos Pace (nome oficial do popular Autódromo de Interlagos), um traçado onde as ultrapassagens sempre foram mais fáceis do que na maioria.

Em 2021, o heptacampeão mundial foi punido da classificação por uma infração técnica, o que o fez largar em último na sprint; ele lutou até o quinto lugar. Com uma penalidade de cinco posições no grid por um novo motor, Hamilton largou em 10º para a corrida, mas lutou por posições e terminou na frente após um duelo contra Verstappen.

Três anos depois, o holandês foi eliminado no Q2 em uma manhã de domingo chuvosa e também recebeu uma penalidade de cinco posições no grid por seu sexto motor de combustão interna, terminando em 17º no grid. A chuva também impactou a corrida, mas Verstappen superou o desafio e ultrapassou Esteban Ocon com tranquilidade para vencer.

O agora extinto dispositivo DRS facilitou as conduções excepcionais de Hamilton, e o modo de ultrapassagem que agora equipa as novas unidades de potência da F1 não é tão decisivo; o traçado de Interlagos pode até piorar isso.

Quando perguntado sobre quão fácil seria ultrapassar em comparação com 2021, o piloto da Ferrari respondeu: “Mais difícil, porque naquela época tínhamos, obviamente, uma reta muito longa, e se você chegasse perto, tinha o DRS, e talvez um carro não tivesse – enquanto agora todo mundo simplesmente abre as asas.

“Acho que ultrapassar será muito, muito, muito difícil. Não tenho certeza de que você verá o mesmo tipo de corrida que viu no passado. Mas talvez as condições de chuva mudem isso.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Agora não temos mais DRS”, concordou Verstappen. “E o modo de ultrapassagem é muito limitante aqui por causa da reta longa; todo mundo está drenando a bateria. Então, sua diferença de velocidade na reta será muito menor – um pouco como no México, na verdade. Então, será bem mais difícil ultrapassar do que o normal.”

Então qual será a estratégia de Hamilton? “Não tenho uma”, respondeu. “Tentar vencer, de alguma forma.”

Verstappen, por sua vez, aposta em uma série de incidentes se quiser ser candidato à vitória. “Muitos safety cars, para que eles não consigam abrir vantagem, aí [diferença] volta sempre para mim”, disse o piloto da Red Bull. “Veremos. Não penso muito nisso. Vou apenas correr a partir da primeira volta e ver onde termino.”

Ele acrescentou: “Espero que [com o Lewis] possamos nos livrar dos carros à nossa frente o mais rápido possível.”

Nas 19 corridas disputadas até agora na F1 2026, apenas duas foram vencidas por quem largou fora da primeira fila. Verstappen venceu largando em quinto no México, embora estivesse virtualmente na liderança na primeira volta, e Antonelli triunfou de forma notável largando em 19º na Itália. Mas, se a chuva prevista afetar a corrida, o histórico de 2026 em pista seca não significará nada.

Reportagem adicional de Isa Fernandes e Federico Faturos

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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