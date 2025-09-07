F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

Max Verstappen não duvidou de que perderia o GP da Itália, mesmo após ceder o P1 para Lando Norris devido a uma saída de pista logo na curva 1 durante a primeira volta. Em entrevista pós-corrida, o holandês revelou que estava confiante em recuperar a posição e garantir a sua terceira vitória em Monza.

"Sim, foi um ótimo dia para nós. Claro, aquele momento [ceder a posição] foi um pouco de azar, mas depois disso estávamos voando. O carro estava muito agradável para mim, consegui controlar bem o ritmo, tentei aquele primeiro stint e acho que paramos na hora certa", disse o holandês.

"Eu percebi que o ritmo estava bom desde o início. Só precisava me estabilizar, havia muita disputa acontecendo, e então vi que o ritmo estava lá. Rapidamente voltamos à liderança", ressaltou Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

O tetracampeão também comentou sobre a vantagem de usar pneus duros e rasgou elogios à Red Bull.

"Com os pneus duros no final, você pode forçar um pouco mais, eles são mais resistentes. Foi uma execução fantástica de todos, de toda a equipe. Acho que o fim de semana inteiro estivemos muito bem, e é claro que é super prazeroso vencer aqui".

