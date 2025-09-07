F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris
Piloto da Red Bull teve que ceder P1 para Norris após escapar da pista na primeira volta, mas sabia que ritmo da Red Bull era o bastante para garantir vitória
Max Verstappen não duvidou de que perderia o GP da Itália, mesmo após ceder o P1 para Lando Norris devido a uma saída de pista logo na curva 1 durante a primeira volta. Em entrevista pós-corrida, o holandês revelou que estava confiante em recuperar a posição e garantir a sua terceira vitória em Monza.
"Sim, foi um ótimo dia para nós. Claro, aquele momento [ceder a posição] foi um pouco de azar, mas depois disso estávamos voando. O carro estava muito agradável para mim, consegui controlar bem o ritmo, tentei aquele primeiro stint e acho que paramos na hora certa", disse o holandês.
"Eu percebi que o ritmo estava bom desde o início. Só precisava me estabilizar, havia muita disputa acontecendo, e então vi que o ritmo estava lá. Rapidamente voltamos à liderança", ressaltou Verstappen.
Max Verstappen, Red Bull Racing
O tetracampeão também comentou sobre a vantagem de usar pneus duros e rasgou elogios à Red Bull.
"Com os pneus duros no final, você pode forçar um pouco mais, eles são mais resistentes. Foi uma execução fantástica de todos, de toda a equipe. Acho que o fim de semana inteiro estivemos muito bem, e é claro que é super prazeroso vencer aqui".
