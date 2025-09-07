Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

Piloto da Red Bull teve que ceder P1 para Norris após escapar da pista na primeira volta, mas sabia que ritmo da Red Bull era o bastante para garantir vitória

Felipe Freitas
Editado:

Max Verstappen não duvidou de que perderia o GP da Itália, mesmo após ceder o P1 para Lando Norris devido a uma saída de pista logo na curva 1 durante a primeira volta. Em entrevista pós-corrida, o holandês revelou que estava confiante em recuperar a posição e garantir a sua terceira vitória em Monza.

Leia também:

"Sim, foi um ótimo dia para nós. Claro, aquele momento [ceder a posição] foi um pouco de azar, mas depois disso estávamos voando. O carro estava muito agradável para mim, consegui controlar bem o ritmo, tentei aquele primeiro stint e acho que paramos na hora certa", disse o holandês.

"Eu percebi que o ritmo estava bom desde o início. Só precisava me estabilizar, havia muita disputa acontecendo, e então vi que o ritmo estava lá. Rapidamente voltamos à liderança", ressaltou Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

O tetracampeão também comentou sobre a vantagem de usar pneus duros e rasgou elogios à Red Bull.

"Com os pneus duros no final, você pode forçar um pouco mais, eles são mais resistentes. Foi uma execução fantástica de todos, de toda a equipe. Acho que o fim de semana inteiro estivemos muito bem, e é claro que é super prazeroso vencer aqui".

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: O que esperar para o GP da ITÁLIA de F1, em MONZA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Felipe Freitas Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Verstappen triunfa, Bortoleto P8: Resultado final do GP da Itália de F1

Principais comentários
Mais de
Felipe Freitas
Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"

Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"

Stock Car
Cascavel II
Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"
F1: Piastri vê concorrência mais forte em Monza e se diz contente com P3

F1: Piastri vê concorrência mais forte em Monza e se diz contente com P3

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Piastri vê concorrência mais forte em Monza e se diz contente com P3
F1: Norris reconhece qualidade de Max em qualis e valoriza ritmo de corrida

F1: Norris reconhece qualidade de Max em qualis e valoriza ritmo de corrida

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris reconhece qualidade de Max em qualis e valoriza ritmo de corrida

Últimas notícias

F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe

F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Max tinha certeza de vitória mesmo após ceder P1 para Norris

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros