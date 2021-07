O fatídico incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, logo no início do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 ainda dá o que falar. Enquanto vários analistas emitem suas opiniões, e cada uma delas diferentes umas das outras, o piloto e comentarista da Band, Max Wilson, manteve a sua desde o início.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com ele dá o seu ponto de pista sobre o acidente que tirou o holandês da Red Bull da corrida, vencida pelo heptacampeão, mesmo sendo penalizado em 10 segundos. Para ele, Verstappen agiu de maneira “100% correta”, enquanto Hamilton errou na execução da manobra.

Para o brasileiro, a postura na entrevista coletiva de Hamilton confirmou que o piloto errou, ao citar frase célebre de Ayrton Senna.

Wilson também fala sobre o que poderá acontecer no restante da atual temporada, temendo clima de guerra e compara com outro esporte, que também tem grandes rivalidades, mas mantém o clima cordial e saudável entre dois de seus principais ícones do século XXI.

Como fica campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

.