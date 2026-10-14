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F1: McDonald’s e Red Bull lançam ‘O Pit Stop Perfeito' com novas miniaturas colecionáveis

Acelerando a experiência dos fãs, campanha inclui novidades no menu com bebida energética, sanduíches inéditos com o novo molho Melt Parmesão e a volta das miniaturas em edição limitada

Publicado:
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Foi dada a largada em mais uma etapa da parceria entre Red Bull e McDonald’s. A partir de 13 de outubro, o sabor e a energia da bebida chegam com uma nova experiência no cardápio do restaurante. Entre as novidades, está o lançamento do Red Bull Blue Raspberry Energizer, que mistura o energético com xarope de blue raspberry (framboesa) e gelo, em uma combinação refrescante que já conquistou consumidores pelo mundo. A bebida poderá ser adquirida de forma individual e também através de um combo com as clássicas McFritas. 

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Com forte apelo visual, o Red Bull Energizer chega ao Brasil após conquistar uma legião de fãs em países como Estados Unidos, Alemanha e Austrália, onde o lançamento ganhou destaque e gerou forte engajamento nas redes sociais, se tornando o queridinho entre aqueles que buscavam experimentar a novidade do momento.

Perfeito para dar energia - seja para os compromissos do dia a dia, para socializar com os amigos, durante aquele dia cheio de atividades na faculdade ou de trabalho, ou antes de momentos de lazer - o Red Bull Energizer está disponível nos mais de 1.250 restaurantes McDonald’s no Brasil.

Para deixar o momento de pit stop ainda mais gostoso, dois sanduíches inéditos chegam em alta velocidade e com sabor de sobra ao cardápio do Méqui: o Quarterão Melt Parmesão, com hambúrguer feito com 100% carne bovina, e o McCrispy Chicken Melt Parmesão, preparado com carne 100% peito de frango. Parte do McMenu Racing, os sanduíches trazem uma combinação irresistível que leva o novo molho Melt Parmesão, fatias de bacon crocante, cebola crispy, picles, mostarda, ketchup e queijo sabor cheddar.

​“A gente sabe o quanto os nossos clientes são apaixonados pela adrenalina da F1 e, neste ano, quisemos trazer ainda mais das pistas para dentro dos nossos restaurantes. O McMenu Racing nasce justamente dessa combinação entre inovação, sabor e experiência: apresentamos dois novos sanduíches e, ao lado da Red Bull, ampliamos uma parceria que tem muita sinergia com esse universo para trazer uma bebida exclusiva, o Red Bull Blue Raspberry Energizer. Para completar, temos duas novas miniaturas para os fãs. É assim que queremos construir o Pit Stop Perfeito no Méqui: com novidades que surpreendem e diferentes motivos para os nossos clientes voltarem”, conta Ilca Sierra, Diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil.

As miniaturas exclusivas estão de volta!

Pelo segundo ano consecutivo, o McDonald’s assina como race partner da Red Bull Racing no GP de São Paulo. Para celebrar esse momento tão aguardado pelos fãs brasileiros de automobilismo, Red Bull e Méqui trazem os cobiçados carrinhos em miniatura, que chegam aos restaurantes em duas novas edições limitadas: uma inspirada no carro de Max Verstappen desta temporada, que traz a pintura oficial da equipe e os tradicionais arcos dourados do McDonald’s na frente do halo, e outra sendo uma versão inédita do McDonald's, desenhada a partir das curvas dos circuitos dos GPs que formam os famosos Arcos Dourados.

Miniaturas McDonald's 2026

Miniaturas McDonald's 2026

Para que todos os apaixonados tenham a chance de cruzar a linha de chegada com sua miniatura, o McDonald's preparou uma mecânica especial para a promoção, válida em todos os restaurantes do Brasil: 

De 13 a 19 de outubro: Na primeira semana, a venda das novas miniaturas ocorrerá de forma exclusiva pelo Peça e Retire, no app do Méqui, com limite de compra por CPF. O cliente poderá escolher entre adquirir a miniatura avulsa ou atrelada aos novos Combos com lançamentos, sendo cinco chances de garantir as miniaturas no período.

A partir de 20 de outubro: A restrição é retirada, e a compra de mais de um carrinho por pedido estará totalmente liberada nos restaurantes de todo o Brasil ou pelo app do Méqui, sempre pelo Peça e Retire.

BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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