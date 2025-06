Depois de anunciar que as miniaturas dos carros do filme 'F1' chegariam ao Brasil nesta quarta-feira (25), o McDonald's revelou os preços de cada uma das réplicas dos monopostos de Fórmula 1 que podem ser adquiridas individualmente ou em um combo de uma delas junto do combo com o lanche Quarterão com Bacon.

São duas miniaturas que podem ser adquiridas nos restaurantes da rede de fast food: uma estampando as cores da marca americana e a outra com a pintura da equipe APXGP, escuderia ficcional do protagonista do longa-metragem estrelado por Brad Pitt.

Na opção da compra da réplica do carro de forma avulsa, sem o lanche, ambos os modelos saem por R$ 74,90 cada. Já no combo com o Quarterão com Bacon, o valor pode variar de acordo com a unidade do restaurante, indo de R$ 99,90 até R$ 116,70. Ambos os preços foram consultados no aplicativo Méqui.

Além do lançamento em território nacional, a marca também promoverá ações na cidade de São Paulo. A fachada do Méqui 1000, na Avenida Paulista, recebeu uma decoração que simula as bandeiras quadriculadas e um carro de Fórmula 1.

Já o restaurante da Rua Henrique Schaumann, 80/124, além de exibir uma réplica de carro da F1 na entrada da unidade, oferecerá um simulador de corrida nos finais de semana, de 28 de junho até 20 de julho.

ASSISTIMOS AO FILME ‘F1’: impressões e TUDO QUE VOCÊ TEM QUE SABER da atração com BRAD PITT | REVIEW

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!