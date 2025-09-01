O chefe da equipe de Fórmula 1 da McLaren, Andrea Stella, elogiou mais uma vez a personalidade de Lando Norris e alertou que ele pode liberar todo o seu potencial após seu abandono no GP da Holanda.

Norris estava em segundo lugar, atrás do companheiro de equipe e líder do campeonato Oscar Piastri, na corrida de Zandvoort, quando começou a sair fumaça do seu MCL39 a apenas oito voltas do final. "O motor simplesmente desligou e foi isso", lamentou o piloto da McLaren. Ele abandonou na hora.

Norris admitiu abertamente que tudo o que pode fazer agora é "tentar vencer todas as corridas", devido ao fato de seu déficit em relação a Piastri ter aumentado para 34 pontos na classificação dos pilotos. O britânico cometeu alguns erros sob pressão nesta temporada, e Stella, espera que ele brilhe como um azarão para o título.

"Ele é uma pessoa muito madura", definiu Stella. "Ele é um dos indivíduos mais justos e equilibrados - de certa forma, eu quase diria confiável - antes de ser um piloto".

"Portanto, quando ele diz que vai se empenhar ao máximo ou o que quer que tenha dito, isso significa apenas que, no mínimo, ele tentará extrair de si mesmo ainda mais de seu incrível potencial. Estou ansioso para ver o que Lando será condicionado a expressar, porque sabemos que seu talento é imenso e tenho certeza de que essa situação no campeonato lhe dará motivação extra para tentar extraí-lo.

Lando Norris, McLaren, Andrea Stella, McLaren Foto de: Jayce Illman / Getty Images

"Daremos, no mínimo, o máximo de apoio para garantir que ele continue com o espírito de luta. Mas, como dissemos antes, acho que isso acontecerá de forma muito natural e, se houver algo, poderemos ver uma versão ainda melhor de Lando, porque agora é o momento de extrair - se houver algo mais - ainda mais de seu potencial".

"Portanto, estou ansioso para ver Lando nas próximas corridas. Tenho certeza de que será um grande espetáculo para a Fórmula 1 e, se houver alguma coisa, tornará a competição com o Oscar ainda mais interessante".

Stella reiterou o espírito da McLaren de tratar os dois pilotos da mesma forma, deixando-os lutar pelo título da maneira mais justa possível - independentemente dos 18 pontos que Norris acabou de perder graças a um problema de confiabilidade.

"Quando se trata da equipe, o importante é que a equipe continue correndo da mesma forma que fizemos até agora", disse o italiano. "Portanto, permanecendo o mais neutro possível, facilitando a busca de suas próprias aspirações para Lando e Oscar de forma equilibrada, justa e esportiva, e é isso que continuaremos a fazer".

"Não acho que haja qualquer mudança na abordagem da equipe que seja desencadeada com base no fato de termos essa situação em Zandvoort", concluiu Stella.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!