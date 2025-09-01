Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - McLaren: Abandono na Holanda pode libertar "versão ainda melhor" de Norris

Britânico enfrentará os demais GPs com pouca pressão depois de seu custoso problema técnico na Holanda

Benjamin Vinel Stuart Codling
Editado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O chefe da equipe de Fórmula 1 da McLaren, Andrea Stella, elogiou mais uma vez a personalidade de Lando Norris e alertou que ele pode liberar todo o seu potencial após seu abandono no GP da Holanda.

Leia também:

Norris estava em segundo lugar, atrás do companheiro de equipe e líder do campeonato Oscar Piastri, na corrida de Zandvoort, quando começou a sair fumaça do seu MCL39 a apenas oito voltas do final. "O motor simplesmente desligou e foi isso", lamentou o piloto da McLaren. Ele abandonou na hora.

Norris admitiu abertamente que tudo o que pode fazer agora é "tentar vencer todas as corridas", devido ao fato de seu déficit em relação a Piastri ter aumentado para 34 pontos na classificação dos pilotos. O britânico cometeu alguns erros sob pressão nesta temporada, e Stellaespera que ele brilhe como um azarão para o título.

"Ele é uma pessoa muito madura", definiu Stella. "Ele é um dos indivíduos mais justos e equilibrados - de certa forma, eu quase diria confiável - antes de ser um piloto".

"Portanto, quando ele diz que vai se empenhar ao máximo ou o que quer que tenha dito, isso significa apenas que, no mínimo, ele tentará extrair de si mesmo ainda mais de seu incrível potencial. Estou ansioso para ver o que Lando será condicionado a expressar, porque sabemos que seu talento é imenso e tenho certeza de que essa situação no campeonato lhe dará motivação extra para tentar extraí-lo.

Lando Norris, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Lando Norris, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

"Daremos, no mínimo, o máximo de apoio para garantir que ele continue com o espírito de luta. Mas, como dissemos antes, acho que isso acontecerá de forma muito natural e, se houver algo, poderemos ver uma versão ainda melhor de Lando, porque agora é o momento de extrair - se houver algo mais - ainda mais de seu potencial".

"Portanto, estou ansioso para ver Lando nas próximas corridas. Tenho certeza de que será um grande espetáculo para a Fórmula 1 e, se houver alguma coisa, tornará a competição com o Oscar ainda mais interessante".

Stella reiterou o espírito da McLaren de tratar os dois pilotos da mesma forma, deixando-os lutar pelo título da maneira mais justa possível - independentemente dos 18 pontos que Norris acabou de perder graças a um problema de confiabilidade.

"Quando se trata da equipe, o importante é que a equipe continue correndo da mesma forma que fizemos até agora", disse o italiano. "Portanto, permanecendo o mais neutro possível, facilitando a busca de suas próprias aspirações para Lando e Oscar de forma equilibrada, justa e esportiva, e é isso que continuaremos a fazer".

"Não acho que haja qualquer mudança na abordagem da equipe que seja desencadeada com base no fato de termos essa situação em Zandvoort", concluiu Stella.

Benjamin Vinel Fórmula 1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren
