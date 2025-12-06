F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi

O chefe da McLaren, Andrea Stella, diz esperar por uma "corrida interessante" no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, com Max Verstappen largando à frente de seus dois rivais na briga pelo título, Lando Norris e Oscar Piastri, mas com expectativas de que o holandês fará uma prova justa.

Verstappen conquistou uma pole crucial à frente de Norris e Piastri em Yas Marina, com o tetracampeão tendo que vencer a corrida para manter vivas suas esperanças de conquistar o quinto título consecutivo.

Mas Verstappen, que está 12 pontos atrás de Norris, ainda precisa da ajuda de outros, já que Norris só precisa terminar em terceiro para ser campeão independente da performance dos rivais. Piastri, que larga em terceiro, também quer vencer a corrida para se manter na disputa, mas, com 16 pontos, o australiano necessita de um resultado ainda pior para Norris.

Os fãs esperam, portanto, que Verstappen tente segurar Norris no tráfego atrás dele, não muito diferente da manobra de Lewis Hamilton para tentar derrotar o companheiro de Mercedes, Nico Rosberg, em 2016, na esperança de que uma grande batalha acrescente algum perigo à corrida de Norris.

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre esse cenário, o chefe da McLaren, Andrea Stella, disse que estava confiante de que qualquer manobra de Verstappen permaneceria justa.

"Em termos das opções que Max tem à disposição para tentar colocar os carros, sinceramente, não estou muito preocupado", disse Stella. "Acho que veremos algumas corridas interessantes, mas tenho certeza de que tudo isso acontecerá dentro dos limites do espírito esportivo e da justiça. Vimos nos treinos que o nível de degradação estava acima do esperado. Pode haver razões para controlar o ritmo, mesmo do ponto de vista dos pneus, não necessariamente por alguma razão estratégica para o carro da frente".

Em 2024, na Curva 1, houve contato entre Oscar Piastri e Max Verstappen. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A ordem de largada da corrida é perfeita para Norris, então Stella está aconselhando o britânico a garantir que ele proteja o segundo lugar dos carros atrás, em vez de tentar atacar Verstappen. Yas Marina tem um grid e uma corrida estranhos para a Curva 1, já que a linha ideal corta a pista na diagonal e, portanto, não apresenta uma grande mudança nos níveis de aderência entre os dois lados do grid, algo que custou a Norris uma posição para Verstappen na semana passada no Catar.

"Acho que, do ponto de vista de Lando, considerando a parte interna da curva 1, acho que ele será prudente", explicou Stella. "É uma daquelas situações em que, por dentro, você não tem necessariamente a melhor saída, o carro do lado de fora pode se aproximar, então acho que haverá alguma prudência, que é o que eu recomendaria. Lando está em uma posição muito boa, então acho que essa é a abordagem".

Outro elemento poderia ser o segundo carro da Red Bull, Yuki Tsunoda, que sacrificou seu Q3 para dar vácuo a Verstappen, e pode ser um fator saindo de 10º no grid se a Red Bull estender seu primeiro turno. Stella certamente não viu nenhum problema no ato do japonês, especialmente porque Verstappen foi ainda mais rápido em sua segunda volta, sem o auxílio.

"Não estou surpreso com o fato de a Red Bull poder jogar como uma equipe, isso está dentro das possibilidades deles. Não acho que isso seja injusto", disse ele. "Mas, na verdade, a volta da pole position é a seguinte, então Max fez isso mesmo sem o vácuo, então é justo para Max. Acho que ele era o carro mais rápido hoje e merecia a pole, e conseguiu. Ainda estamos em uma boa posição para a corrida, então tudo ainda está em nossas mãos".

