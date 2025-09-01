Lando Norris perdeu muito nas últimas voltas do GP da Holanda de Fórmula 1, quando foi forçado a abandonar seu carro da McLaren fumegante no acostamento da pista. Ele havia acabado de relatar um cheiro suspeito, mencionando até mesmo um vazamento de óleo em suas comunicações de rádio. A equipe, depois da prova, admitiu que a culpa era do chassi, não do motor.

Apesar das aparências sugerirem que a unidade de potência Mercedes usada pela equipe de Woking era a culpada, o problema de confiabilidade que privou o britânico do segundo lugar, atrás de seu companheiro de equipe Oscar Piastri, teve uma origem diferente, que claramente não era de responsabilidade do fabricante do motor.

"Identificamos um problema com o chassi", revela o chefe de equipe, Andrea Stella. "Faremos uma análise completa antes de voltarmos à pista em Monza. Este é o primeiro problema técnico da equipe após um longo período de confiabilidade impecável".

Para a McLaren, que estava se preparando para mais uma dobradinha em Zandvoort, esse cenário é o mais temido, pois tem um impacto direto na disputa pelo título entre seus dois pilotos. Oscar Piastri agora tem 34 pontos de vantagem sobre Lando Norris na liderança do campeonato.

"A confiabilidade tem sido um ponto forte da McLaren há muito tempo", enfatizou Andrea Stella. "No domingo], tivemos um problema de confiabilidade. É sempre algo decepcionante, mas eu diria que é ainda mais embaraçoso porque afeta uma situação em que, como equipe, queríamos permanecer o mais neutros possível no que é a busca individual pelo título de pilotos".

"Portanto, não é ideal ter um problema com o carro, mas é assim que as coisas são. Toda a equipe analisará o problema, tentará aprender com ele, revisá-lo, corrigi-lo e garantir que ele não seja um fator no futuro", concluiu.

Fatalista, Lando Norris ainda comemorou a vitória de Oscar Piastri. Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

