O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, admitiu que a estratégia de três paradas de Max Verstappen no GP da Espanha preocupou a equipe, que inicialmente acreditava que a abordagem do tetracampeão de Fórmula 1 "não seria um problema".

Verstappen fez sua primeira parada no final da 13ª volta, trocando seus pneus macios por um conjunto idêntico - dado o momento, a McLaren entendeu que o holandês faria três paradas.

Lando Norris tinha acabado de passar o piloto da Red Bull, mas o ritmo de Verstappen garantiu que ele estivesse mais de cinco segundos à frente de Oscar Piastri quando o australiano deixou a liderança no final da 22ª volta.

Depois de mudar para os pneus médios, o ritmo de Verstappen continuou a aumentar e ele diminuiu grande parte da vantagem da McLaren na frente, chegando a ficar cerca de quatro segundos atrás de Piastri e Lando Norris antes de parar pela terceira vez.

Isso levou a McLaren a reagir, primeiro com Norris para cobrir Verstappen na volta 48 e depois com Piastri na volta seguinte. Embora Verstappen tenha tentado pressionar Norris assim que o ciclo de pitstop terminou, o britânico conseguiu encontrar ritmo suficiente em seu último conjunto de pneus macios para manter a Red Bull longe.

"Quando vimos Verstappen parando, pensamos que seriam três paradas - e achamos que não seria um problema porque já o ultrapassamos na pista", explicou Stella.

"Achamos que teríamos uma boa vantagem de ritmo. Mas a realidade é que ele era rápido. Ele estava rápido e, quando colocamos os pneus médios no segundo stint, estávamos pressionando, controlando o ritmo e ele estava nos alcançando muito rapidamente. Mais rápido do que esperávamos".

"Então, em algum momento, até pedimos aos nossos pilotos que acelerassem mais. E ambos responderam: 'Não sei se tenho muito mais ritmo do que isso'. Naquele momento, ficamos um pouco preocupados com o fato de que poderia ter sido uma situação mais aberta do que pensávamos no primeiro stint".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Também teria sido complicado para nós porque [em um ponto] tínhamos Oscar e Lando separados por 2,5 segundos ou algo assim. Se precisássemos cobrir Verstappen, teríamos tido um pequeno problema com eles. Mas, felizmente, ele começou a se distanciar um pouco".

"Oscar encontrou bastante ritmo no final do segundo stint. E isso nos permitiu fazer a sequência de paradas nos boxes de forma controlada. Portanto, acho que os pilotos foram muito bem nesse aspecto, assim como nossos engenheiros de pneus. E, no geral, acho que foi uma boa execução da corrida de hoje".

Stella confirmou que ambos os pilotos tiveram que controlar o superaquecimento dos pneus traseiros, enquanto o pneu dianteiro esquerdo também estava suscetível ao desgaste; Norris reclamou de granulação em seus pneus dianteiros durante a corrida, embora Stella acreditasse que isso era, na verdade, superaquecimento do dianteiro esquerdo.

Analisando as estratégias de duas paradas da McLarens, Stella afirmou que essa foi a estratégia mais rápida da corrida, mas admitiu que havia um "risco" envolvido em fazer uma parada a menos.

"Ela traz alguns riscos em relação ao fato de que, quando se tem um carro tão rápido que fez três paradas, é preciso fazer duas paradas, então é preciso fazer longos stints. Às vezes, é um pouco imprevisível o nível de desgaste dos pneus".

"Se você observar a corrida, se observar os tempos no início da parada, tomamos muito cuidado para não forçar demais no início da parada. Se você forçar demais no início da sessão, terá alguma degradação no final, o que, em última análise, foi o que aconteceu com Verstappen", concluiu Stella.

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Watch: AO VIVO: Tudo do GP da ESPANHA, com BORTOLETO em ação e RICO PENTEADO analisando a F1 em Barcelona!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!