A McLaren está esperando que a Renault analise a falha no motor de Carlos Sainz para descobrir a causa exata do problema que tirou o espanhol do GP da Bélgica no fim de semana.

Sainz foi impedido de largar no domingo depois de relatar um problema com sua unidade de potência a caminho do grid, forçando-o a sair da corrida.

O chefe da equipe, Andreas Seidl, disse que a McLaren precisava esperar pela análise do fornecedor de motores para descobrir se a unidade poderia ou não ser recuperada, ou se Sainz precisaria de uma nova para o GP da Itália.

"Precisamos esperar pela análise do lado da Renault sobre essa questão específica", disse Seidl. “No final, vimos que era um problema interno do lado da unidade de potência, que então danificou a traseira do carro e o escapamento.”

“Obviamente isso é uma desilusão para Carlos, para nós, nem sequer podermos começar a corrida.”

“Mas é o que é e temos de aguardar a análise, também em termos das consequências para ver se há hipótese de recuperar esta unidade ou se é uma falha terminal.”

Apesar de ter apenas um carro na corrida, a McLaren conseguiu subir para o terceiro lugar no campeonato de construtores, ultrapassando a Racing Point depois que Lando Norris terminou em sétimo.

Mas Seidl lamentou a chance perdida de marcar pontos com os dois carros e maximizar um fim de semana ruim para os rivais de meio de grid, Racing Point e Ferrari.

"Foi uma espécie de oportunidade perdida hoje, porque poderíamos ter dois carros em boas posições para marcar pontos muito importantes, o que é decepcionante", disse Seidl.

“O ritmo do carro foi bastante encorajador e pudemos tirar pontos dos Racing Points e das Ferraris. Estamos de volta ao P3 do campeonato de construtores, o que é bom, e olhando para frente acho bom ver que temos um carro que podemos lutar com todas essas equipes ao nosso redor.”

“Dependerá também das características da pista e do traçado, mas é bom estar nesta luta e ter um carro e dois pilotos que possamos lutar.”

Foi a quarta vez em seis anos que Sainz não conseguiu alcançar a bandeira quadriculada em Spa, e continuou o início infeliz do espanhol para a temporada de 2020.

"É difícil para Carlos aceitar algo como hoje", disse Seidl. “Foi uma grande decepção para ele, mas não é diferente para nós, para a equipe.”

"Mas, no final das contas, isso infelizmente também faz parte das corridas até certo ponto e é importante se ater aos fatos, analisar sempre que algo está errado, o que aconteceu, aprender com isso e tentar garantir que isso não aconteça novamente.”

"A coisa boa é que em menos de uma semana vamos correr de novo e espero que possamos compensar isso."

