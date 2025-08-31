Como esperado, a McLaren garantiu a primeira fila para o GP da Holanda de Fórmula 1. O resultado, no entanto, foi um pouco surpreendente em dois aspectos.

Em primeiro lugar, Oscar Piastri conseguiu o resultado quando mais importava, apesar de Lando Norris ter tido a vantagem em todas as sessões de treinos. Em segundo lugar, a diferença para Max Verstappen foi significativamente menor do que o previsto após o TL3. Durante a última sessão de treinos, a McLaren tinha quase um segundo de vantagem sobre todo o pelotão, mas na qualificação Verstappen conseguiu reduzir consideravelmente a margem.

"O mais interessante é que hoje de manhã ainda estávamos oito décimos atrás da McLaren e agora estamos apenas dois décimos", disse Helmut Marko ao Motorsport.com após a classificação. "Com pneus usados, estamos ainda mais próximos, então acho que estamos em posição de deixar a McLaren nervosa no domingo".

O próprio Verstappen foi mais cético, dizendo que manter o terceiro lugar seria bastante difícil. "É um pouco desconhecido, mas acho que o que temos no carro agora deve ser mais estável. Mas nesta temporada, em geral, nosso ritmo de corrida não tem sido o melhor, se compararmos com uma volta de classificação. Só espero que, pelo menos, consigamos manter os que estão atrás de nós literalmente atrás de nós na corrida".

McLaren desconfia da ameaça de Verstappen

Verstappen não espera desafiar a equipe por outra vitória em casa, mas o chefe da McLaren, Andrea Stella, não descarta essa possibilidade. Ele é cauteloso ao presumir que a dupla da McLaren estará lutando apenas entre si, tanto na pista quanto estrategicamente - exatamente como em Budapeste.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"A estratégia é uma das variáveis pelas quais a competição entre Lando e Oscar pode surgir", disse ele. "Mas deixe-me dizer primeiro que temos Lando, temos Oscar e temos Max Verstappen. A primeira coisa que temos de fazer, no interesse da equipe e no interesse de Lando e Oscar, é garantir que venceremos Max, que não está muito longe. Ele está a dois décimos de nós".

Garantir um 1-2 continua sendo a principal prioridade antes de se pensar em qualquer batalha interna da McLaren. "Acho que será interessante, não apenas entre os dois pilotos da McLaren, mas também com outros pilotos. Max, por exemplo, tem um novo soft que ele salvou da qualificação, e pode ser uma arma muito poderosa se você puder usar essa arma estrategicamente no momento certo."

Flexibilidade extra para a Red Bull - mas será que ela é útil?

A questão, no entanto, é o quão realista é realmente usar esse novo conjunto de macios durante a corrida. Na sexta-feira, Marko já previu uma estratégia de uma parada sem usar o composto mais macio que a Pirelli trouxe para as dunas holandesas: "Quanto mais duro for o composto, melhor estaremos. É uma corrida de média-dura com uma parada, com certeza. Portanto, nossas esperanças estão nessa direção".

A Pirelli reconhece o mesmo, mesmo com o limite de velocidade do pitlane aumentado de 60km/h para 80km/h em Zandvoort. "No papel, média-dura-dura era uma estratégia rápida, na qual você também pode forçar mais. Mas, considerando a dificuldade de ultrapassar aqui, a parada única é uma possibilidade. Você protege sua posição na pista", explicou Mario Isola, da Pirelli.

Dito isso, o conjunto extra de macios de Verstappen dá à Red Bull mais flexibilidade em teoria. Se a equipe se comprometer com uma parada única, os softs ainda poderão ser mantidos na reserva para os estágios finais da corrida - por exemplo, se surgir uma oportunidade de parada livre nos boxes ou se a equipe quiser partir para o ataque.

"É interessante observar que o macio é um composto que pode ser usado em uma etapa da corrida", continuou Isola. "Se você começar a planejar uma estratégia de médio-duro e depois perceber que os stints não são longos o suficiente ou, por qualquer motivo, precisar de um stint extra, poderá usar um macio no final."

Se, por outro lado, o plano for uma estratégia de duas paradas desde o início, Isola prefere outra opção: "Se você planeja uma estratégia com duas paradas desde o início, acreditamos que o macio-duro-médio é melhor. Porque você tem a vantagem de um pneu macio que oferece mais aderência no início da corrida, e depois você desenvolve o resto da corrida com um pneu duro e um médio".

Andrea Stella, McLaren Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Esse cenário não parece particularmente provável, no entanto, dada a insistência de Marko em um carro de uma parada só. Mas, mesmo assim, nas circunstâncias certas, o conjunto extra de softs poderia ser útil. Isso pelo menos evitaria uma repetição de Barcelona, onde a Red Bull ficou sem opções durante um safety car tardio.

Verstappen só tinha à disposição um novo conjunto de pneus macios - e pegá-los acabou sendo uma escolha desastrosa que alimentou a frustração e, por fim, levou ao incidente com George Russell.

Para o GP da Holanda, a Red Bull tem o conjunto de pneus macios como coringa, o que, no fim das contas, parece mais um Plano B - algo para manter de reserva. A possibilidade de fazer bom uso dessa reserva depende, em primeiro lugar, do clima e, em segundo lugar, do ritmo de corrida da McLaren. Se a equipe de Woking for tão dominante quanto foi no ano passado em Zandvoort - quando Norris se distanciou do pelotão de forma convincente - então, para a competição, nenhuma quantidade de flexibilidade de pneus fará diferença.

