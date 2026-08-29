F1: McLaren anuncia renovação de Lando Norris até 2030

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Anúncio da extensão vem na esteira de uma boa fase de Norris, com duas vitórias consecutivas nos dois últimos GPs

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lando Norris, McLaren

Uma semana antes do início das atividades do GP da Itália de Fórmula 1, a McLaren confirmou neste sábado (29) a extensão do contrato do atual campeão Lando Norris, garantindo o britânico na equipe até pelo menos 2030.

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O acordo possui ainda a opção de extensão do relacionamento por mais um período de tempo não-determinado pelo anúncio. O britânico de 26 anos fez pessoalmente o anúncio na fábrica de Woking durante um dia especial em que os funcionários levam seus familiares para acompanhar um dia de trabalho.

“A McLaren é o meu lar, e estou muito feliz por assinar um novo contrato que me manterá na equipe até pelo menos 2030”, disse Norris. “Quando comecei essa jornada há nove anos, eu tinha clareza sobre os objetivos que queria alcançar: levar a McLaren de volta à frente e conquistar campeonatos".

“Alcançamos esse objetivo, mas queremos mais, queremos continuar vencendo, e sabemos, como equipe, que somos capazes de alcançá-lo. Mal posso esperar para voltar ao carro em Monza e estou muito animado com o que o futuro nos reserva, tanto no restante desta temporada quanto nos próximos anos".

O contrato anterior de Norris era válido até o final de 2027, o que efetivamente prolonga a permanência do britânico em Woking, por pelo menos mais quatro anos. Seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, ainda tem um acordo até o final de 2028, após ter renovado no início do ano passado.

Os salários raramente são revelados na F1, mas é lógico imaginar que Norris esteja prestes a receber um aumento salarial significativo devido ao seu título e ao seu progresso como piloto, que se refletiu em um forte primeiro semestre de 2026. Norris aproveitou as melhorias no carro da McLaren para vencer os dois últimos GPs, na Hungria e na Holanda.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto: Pauline Ballet – Fórmula 1

Além da renovação do contrato, Norris também recebeu de presente o carro com o qual conquistou o campeonato de 2025, o MCL39.

Chefe da equipe, Andrea Stella, está “encantado” por seguir trabalhando com Norris em um futuro próximo: “Ele é um piloto excepcional, alguém que combina uma velocidade natural extraordinária com maturidade, consistência e um forte compromisso com a McLaren, mas, acima de tudo, é um ser humano especial, valorizado por todos na equipe”, disse Stella.

“Desde que ingressou na McLaren como parte do nosso programa de juniores, ele cresceu conosco e desempenhou um papel central em trazer a equipe de volta à frente da F1. Essa renovação nos dá uma importante continuidade e reforça nossa confiança no rumo que estamos tomando juntos".

"Com ele e com Oscar, sabemos que podemos contar não apenas com uma das parcerias mais sólidas, mas também com uma das equipes mais unidas e coesas da F1”.

Norris começou sua trajetória na McLaren como piloto júnior em 2017, antes de ser promovido a titular em 2019. Desde então, ele correu exclusivamente pela equipe britânica, acumulando 13 vitórias em GPs, 18 poles e 48 pódios.

O CEO da equipe, Zak Brown, que desempenhou um papel fundamental na ascensão de Norris, disse: “Sua trajetória com a equipe é um exemplo fantástico do nosso compromisso em identificar, desenvolver e apoiar talentos de nível mundial, e suas conquistas falam por si mesmas".

“Juntamente com Andrea, Oscar e toda a equipe, Lando ajudou a conduzir a McLaren a uma nova era de sucesso, levando-nos da parte de trás do grid à conquista de dois títulos consecutivos de construtores em 2024 e 2025 e ao nosso primeiro campeonato de pilotos em 17 anos".

“Estamos extremamente animados com o que está por vir e continuamos totalmente focados em continuar disputando vitórias e campeonatos".

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