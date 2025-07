Embora a McLaren pareça ser a equipe a ser batida no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 deste fim de semana, o bom desempenho da Ferrari chamou a atenção dos rivais.

Depois de uma considerável atualização no assoalho antes do GP da Áustria, a Ferrari mostrou melhorias, e tanto Charles Leclerc quanto Lewis Hamilton ficaram satisfeitos com os resultados.

Leclerc 'dividiu' as McLarens ao largar em segundo no Red Bull Ring no último fim de semana, antes de chegar em terceiro, enquanto Hamilton teve sua melhor classificação em corrida desde que mudou para a Scuderia, largando e terminando em quarto.

O ritmo continuou forte nos treinos desta sexta-feira. Hamilton liderou o TL1 e foi terceiro no TL2, atrás de Leclerc, que ficou em segundo, e de Lando Norris, que liderou. Neste sábado, o monegasco liderou o TL3, seguido por Oscar Piastri e Max Verstappen.

A equipe expressou surpresa com a reviravolta da Ferrari, já que duas corridas atrás, no Canadá, a mídia italiana havia noticiado que o time estava em crise e que o chefe Fred Vasseur seria o culpado.

Norris, que estabeleceu o ritmo do TL2, destacou a ameaça da Ferrari ao falar após a sessão: Hamilton e Leclerc aparentemente tomaram o lugar da Red Bull e de Verstappen como a principal preocupação para as dominantes McLarens.

"Em geral, as Ferraris foram muito, muito rápidas hoje e devem ser amanhã", disse Norris, que está em segundo lugar no campeonato e venceu na Áustria na semana passada.

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

"Portanto, acho que temos um pouco de trabalho a fazer. Para ser sincero, hoje [sexta] parece um pouco bom demais. Como sempre, a Ferrari alcançou a terceira posição, como fez no último fim de semana. Então, sim, fiquei satisfeito com o dia de hoje, mas ainda não é motivo de tanto orgulho", reconheceu.

O líder do campeonato e companheiro de McLaren, Oscar Piastri, que terminou em terceiro e quarto nos TL1 e TL2, concordou com a opinião de Norris, dizendo: "Sim, um bom primeiro dia, eu acho. A Ferrari parecia muito competitiva, mas acho que estávamos bem. No TL2, o pneu macio estava um pouco confuso para mim, mas acho que o potencial está definitivamente lá e os stints longos também parecem bastante sólidos. Foi um primeiro dia interessante e acho que com muita competição."

Embora a McLaren continue confiante de que pode manter uma 'Ferrari melhorada' à distância, os ganhos positivos de desempenho podem significar problemas para a Mercedes - com George Russell frequentemente disputando o título de "melhor do resto".

"Com certeza a Ferrari melhorou muito nas últimas duas corridas", admitiu Russell. "Eles têm sido fortes em ritmo de corrida durante toda a temporada, mas têm tido uma classificação ruim. Acho que agora que estamos entrando no verão [europeu], todo mundo está superaquecendo um pouco mais e nós realmente demos um passo para trás enquanto eles deram um passo à frente puramente por causa da temperatura".

"Isso provavelmente não é bom para eles por alguns motivos, mas definitivamente não é bom para nós por outros motivos também. De qualquer forma, estou gostando de estar aqui em Silverstone, de ver todos os fãs. Adoro este fim de semana de corrida e só espero que ele possa melhorar no resto da semana", finalizou o britânico.

