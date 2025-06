F1 - McLaren: Asas menos flexíveis não mudaram o ritmo do carro

A McLaren tinha os holofotes virados para si no GP da Espanha, principalmente por conta da aplicação das novas diretrizes sobre o uso das asas dianteiras flexíveis. No entanto, a equipe de Woking foi a única a não apresentar nenhuma peça nova em seu carro, deixando claro que o ritmo de seu carro de Fórmula 1 não dependia exclusivamente de um truque o qual ela estava sendo acusada.

O chefe da equipe, Zak Brown, não resistiu a fazer um comentário após a vitória de Oscar Piastri e Lando Norris em Barcelona. Em uma publicação nas mídias sociais, Brown escreveu: "Adoro as novas asas dianteiras!"

O que Brown queria dizer sem dizer diretamente: o novo regulamento da asa dianteira da FIA, com testes de carga mais rigorosos, não alterou em nada o ritmo do MCL39. O desempenho da McLaren é autêntico - e não se deve às asas dianteiras (excessivamente) flexíveis, embora alguns observadores tenham afirmado isso antes da Espanha.

Então, de onde veio a esperança de que as novas especificações da asa dianteira pudessem mudar tudo? O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, diz: "Às vezes, queremos acreditar que existe uma arma milagrosa na F1 que resolve tudo, mas esse simplesmente não é o caso".

A McLaren é intocável de agora em diante?

A única "mágica" na F1 no momento é o MCL39, que também provou ser o melhor carro em Barcelona. Brown chegou a dizer: "Não há nada melhor do que isso". Os pilotos e a equipe dominaram o "mega" fim de semana.

E como Barcelona é considerada uma referência para muitas outras pistas de corrida do calendário da F1, surge agora a pergunta: Será que a McLaren ainda precisa se preocupar com o fato de não ser a número um em algum lugar?

"Eu realmente não tenho ideia", diz o líder do campeonato, Piastri. "Em Ímola, nós realmente esperávamos ser mais rápidos, mas fomos derrotados. Desta vez, talvez tenhamos sido um pouco mais rápidos do que pensávamos - especialmente em comparação com a Red Bull." Em vez de ser uma "ameaça real", no entanto, Max Verstappen foi um adversário "mais por estratégia", mas apenas de forma seletiva.

A McLaren tem "o melhor carro na média"

Isso deu a Piastri a impressão de que "tínhamos uma pequena vantagem. Mas, como eu disse, haverá circuitos em que nossos rivais estarão mais próximos e outros em que estarão mais distantes. É claro que espero que haja mais do segundo tipo, mas não sei ao certo".

Norris suspeita que ainda há "pistas em que somos vulneráveis, especialmente na classificação. É claro que tivemos a maior vantagem do ano no sábado, mas as pessoas se esquecem rapidamente da proximidade das outras sessões de classificação. Era uma questão de centésimos ou milésimos. Nem sempre tudo correu bem para nós. E esse continuará sendo o caso".

No entanto, está "claro" para ele que a McLaren tem atualmente "o melhor carro em média" e é particularmente impressionante com seu ritmo de corrida. Mas isso não precisa continuar assim: "Os outros estão se aproximando. É por isso que temos que nos concentrar e continuar trabalhando duro", diz Norris.

Esse trabalho árduo está valendo a pena, como provou o fim de semana em Barcelona: "Houve muitas reclamações sobre o nosso carro. Então, essa diretriz técnica foi introduzida e não mudou nada. A equipe simplesmente fez um ótimo trabalho ao nos dar um carro totalmente bom, que atualmente é o melhor da categoria. A equipe merece crédito por isso".

