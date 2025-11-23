A corrida de ambas as McLarens já havia sido bastante frustrante, com Lando Norris perdendo a liderança ainda na primeira curva e Oscar Piastri passando muito tempo preso atrás de Andrea Kimi Antonelli. Porém, horas depois da corrida de Fórmula 1, os dois carros foram pegos fora da legalidade e desclassificados.

Depois de toda a frustração, a equipe de Woking pediu desculpas aos dois pilotos por tudo que aconteceu e explicou quais foram os erros cometidos na madrugada de domingo.

Norris e Piastri terminaram em segundo e quinto lugares, respectivamente, nas ruas de Las Vegas, antes de ambos os pilotos serem desclassificados por desgaste excessivo da prancha.

A McLaren tentou exaustivamente argumentar com os comissários de bordo que havia circunstâncias atenuantes para o fato de ter infringido os regulamentos técnicos da F1, mas, após uma longa audiência, tanto Norris quanto Piastri perderam seus pontos.

De acordo com o diretor da equipe, Andrea Stella, a infração é o resultado de ambos os carros da equipe terem sofrido um salto excessivo e imprevisto durante a corrida, o que será investigado pela equipe. Como resultado, os dois carros também sofreram danos.

"Durante a corrida, os dois carros sofreram níveis altos e inesperados de porpoising [quando o carro continua 'desgrudando' do chão e batendo] não vistos nos treinos, o que levou a um contato excessivo com o solo", diz Stella.

"Estamos investigando as razões para esse comportamento do carro, incluindo o efeito de danos acidentais sofridos por ambos os carros, que descobrimos após a corrida, e que levaram a um aumento do movimento do assoalho".

"Como a FIA observou, a violação não foi intencional, não houve tentativa deliberada de burlar os regulamentos e também houve circunstâncias atenuantes".

Stella também se desculpou com seus pilotos pela perda de pontos, já que eles tentam superar Max Verstappen no campeonato. O tetracampeão, que triunfou em Las Vegas, agora está 24 pontos atrás de Norris rumo ao Qatar e Abu Dhabi e empatou com Piastri.

"Pedimos desculpas a Lando e Oscar pela perda de pontos hoje, em um momento crítico de suas campanhas no campeonato, depois de dois desempenhos fortes durante todo o fim de semana. Como equipe, também pedimos desculpas aos nossos parceiros e fãs, cujo apoio é muito importante".

"Embora esse resultado seja extremamente decepcionante, continuamos totalmente focados nas duas últimas corridas da temporada".

Norris disse que estava ansioso para mudar o foco para o Qatar depois de uma perda "frustrante" de pontos: "Como equipe, estamos sempre nos esforçando para obter o máximo de desempenho possível, e claramente não conseguimos esse equilíbrio hoje. Nada que eu possa fazer mudará isso agora, em vez disso, o foco total muda para o Qatar, onde tentaremos ter o melhor desempenho possível em todas as sessões".

Piastri acrescentou: "É decepcionante sair deste fim de semana sem pontos depois de uma infeliz desqualificação devido ao desgaste por derrapagem. Com a proximidade do grid, estamos sempre procurando onde podemos ganhar desempenho, e não acertamos desta vez. Agora precisamos reiniciar, reorientar o foco e nos esforçar para obter os melhores pontos possíveis nas duas últimas rodadas, ambas as pistas em que fomos fortes anteriormente".

