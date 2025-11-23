Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"
F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda

F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda
F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?
F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema

F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema

Equipe de Woking ainda tentou argumentar contra a FIA, dizendo que a situação não foi deliberada

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

A corrida de ambas as McLarens já havia sido bastante frustrante, com Lando Norris perdendo a liderança ainda na primeira curva e Oscar Piastri passando muito tempo preso atrás de Andrea Kimi Antonelli. Porém, horas depois da corrida de Fórmula 1, os dois carros foram pegos fora da legalidade e desclassificados.

Leia também:

Depois de toda a frustração, a equipe de Woking pediu desculpas aos dois pilotos por tudo que aconteceu e explicou quais foram os erros cometidos na madrugada de domingo.

Norris e Piastri terminaram em segundo e quinto lugares, respectivamente, nas ruas de Las Vegas, antes de ambos os pilotos serem desclassificados por desgaste excessivo da prancha.

A McLaren tentou exaustivamente argumentar com os comissários de bordo que havia circunstâncias atenuantes para o fato de ter infringido os regulamentos técnicos da F1, mas, após uma longa audiência, tanto Norris quanto Piastri perderam seus pontos.

De acordo com o diretor da equipe, Andrea Stella, a infração é o resultado de ambos os carros da equipe terem sofrido um salto excessivo e imprevisto durante a corrida, o que será investigado pela equipe. Como resultado, os dois carros também sofreram danos.

"Durante a corrida, os dois carros sofreram níveis altos e inesperados de porpoising [quando o carro continua 'desgrudando' do chão e batendo] não vistos nos treinos, o que levou a um contato excessivo com o solo", diz Stella.

"Estamos investigando as razões para esse comportamento do carro, incluindo o efeito de danos acidentais sofridos por ambos os carros, que descobrimos após a corrida, e que levaram a um aumento do movimento do assoalho".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Jeff Speer / Icon Sportswire via Getty Images

"Como a FIA observou, a violação não foi intencional, não houve tentativa deliberada de burlar os regulamentos e também houve circunstâncias atenuantes".

Stella também se desculpou com seus pilotos pela perda de pontos, já que eles tentam superar Max Verstappen no campeonato. O tetracampeão, que triunfou em Las Vegas, agora está 24 pontos atrás de Norris rumo ao Qatar e Abu Dhabi e empatou com Piastri.

"Pedimos desculpas a Lando e Oscar pela perda de pontos hoje, em um momento crítico de suas campanhas no campeonato, depois de dois desempenhos fortes durante todo o fim de semana. Como equipe, também pedimos desculpas aos nossos parceiros e fãs, cujo apoio é muito importante".

"Embora esse resultado seja extremamente decepcionante, continuamos totalmente focados nas duas últimas corridas da temporada".

Norris disse que estava ansioso para mudar o foco para o Qatar depois de uma perda "frustrante" de pontos: "Como equipe, estamos sempre nos esforçando para obter o máximo de desempenho possível, e claramente não conseguimos esse equilíbrio hoje. Nada que eu possa fazer mudará isso agora, em vez disso, o foco total muda para o Qatar, onde tentaremos ter o melhor desempenho possível em todas as sessões".

Piastri acrescentou: "É decepcionante sair deste fim de semana sem pontos depois de uma infeliz desqualificação devido ao desgaste por derrapagem. Com a proximidade do grid, estamos sempre procurando onde podemos ganhar desempenho, e não acertamos desta vez. Agora precisamos reiniciar, reorientar o foco e nos esforçar para obter os melhores pontos possíveis nas duas últimas rodadas, ambas as pistas em que fomos fortes anteriormente".

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Próximo artigo F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

Principais comentários
Filip Cleeren
Mais de
Filip Cleeren
F1: FIA confia que novo regulamento técnico tornará corridas "emocionantes" em 2026; entenda

F1: FIA confia que novo regulamento técnico tornará corridas "emocionantes" em 2026; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: FIA confia que novo regulamento técnico tornará corridas "emocionantes" em 2026; entenda
F1: Chefe de aerodinâmica da FIA pede demissão e deve se juntar à Alpine

F1: Chefe de aerodinâmica da FIA pede demissão e deve se juntar à Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Chefe de aerodinâmica da FIA pede demissão e deve se juntar à Alpine
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Lando Norris
Mais de
Lando Norris
Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025

Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
F1 - Norris projeta agressividade contra Verstappen no GP de Las Vegas: "Vou correr riscos"

F1 - Norris projeta agressividade contra Verstappen no GP de Las Vegas: "Vou correr riscos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Norris projeta agressividade contra Verstappen no GP de Las Vegas: "Vou correr riscos"
McLaren
Mais de
McLaren
F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas

F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas
F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas

F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas
F1 - Norris confiante para o GP de Las Vegas: "Carro está melhor do que no ano passado"

F1 - Norris confiante para o GP de Las Vegas: "Carro está melhor do que no ano passado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Norris confiante para o GP de Las Vegas: "Carro está melhor do que no ano passado"

Últimas notícias

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros