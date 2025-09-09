F1: McLaren avalia revisar ordens de equipe após episódio de Monza

Chefe de equipe da McLaren na Fórmula 1, Andrea Stella revelou que eles podem mudar a abordagem em relação às ordens de equipe após o polêmico episódio envolvendo Lando Norris e Oscar Piastri no GP da Itália.

Norris foi o mais rápido da equipe em Monza, atrás de Max Verstappen, e foi para o box depois de seu companheiro, apesar de estar na frente. Norris, que foi informado por sua equipe que manteria sua posição à frente de Piastri mesmo se fizesse o pit mais tarde, enfrentou cenário diferente por erro no pit.

Quando Norris foi para o box, ele se deparou com uma troca de pneus muito lenta para manter a posição, o que permitiu que Piastri o ultrapassasse. Como resultado, a McLaren solicitou que os dois trocassem de posição, com Piastri dando a Norris a passagem. Piastri cumpriu a ordem da equipe, devolvendo a posição a Norris e retornando ao terceiro lugar, terminando a corrida com um pódio duplo atrás do vitorioso Verstappen, da Red Bull.

Na classificação dos pilotos, Oscar ainda lidera com 324 pontos, com Norris em segundo lugar com 293 pontos, logo atrás de seu companheiro. Com a rivalidade acirrada e faltando apenas algumas corridas para o fim da temporada, a ordem da equipe foi criticada.

O chefe Stella já havia declarado anteriormente que evitou aplicar ordens de equipe e não queria interromper o curso natural da competição. Agora, ele afirmou que avaliará se a decisão tomada em Monza está de acordo com a filosofia da equipe e se deve fazer o mesmo no futuro.

Afirmando que é raro que a mesma situação se repita na F1, Stella também enfatizou que a decisão de mudar as posições nem sempre é "preto no branco". Em entrevista ao canal oficial da F1, Stella disse: "Vamos rever essa situação. Veremos se ela é consistente com a aplicação de nossos princípios de corrida. Discutiremos o assunto com nossos pilotos e, se necessário, reforçaremos nossa maneira de correr."

"Se necessário, vamos nos corrigir com a mente aberta. Mas estou bastante confortável com o fato de que a situação é completamente consistente com nossa abordagem", seguiu o dirigente italiano do time de Woking.

Andrea disse que a equipe nem sequer havia considerado uma mudança de posição ao definir a ordem de pit stop, mas que Norris havia perdido sua posição devido a um pit stop lento por razões fora de seu controle.

De acordo com a McLaren, a ordem da equipe era a opção mais justa para corrigir a perda injustificada de posição de Lando. "Quando refletimos sobre a situação, percebemos que, além de um pit stop lento, havia também uma sequência de pit que foi determinada sem a intenção de mudar de posição", disse.

"Quando consideramos esses dois elementos juntos, ficou claro para mim que, de acordo com nossos princípios na McLaren, as posições deveriam ser alteradas e os pilotos autorizados a correr novamente", seguiu o chefe de equipe sobre o episódio do GP da Itália.

Normalmente, as equipes, incluindo a McLaren, dão aos seus pilotos da frente a chance de ir para o box mais cedo. Nesse caso, Stella atribuiu a razão de colocar Piastri no box mais cedo ao fato de Charles Leclerc estar próximo com a Ferrari, ameaçando a corrida do australiano.

"Queríamos ficar o mais à frente possível quando Max foi para o box, para ver se a bandeira vermelha ou o safety car sairia, mas também queríamos a oportunidade de usar pneus macios. Porque mesmo que o safety car saísse, Max estaria com duros e nós com macios, então havia situações que esperávamos."

"Isso atrasou o pit. Atrasou até que percebemos que Oscar deveria fazer o pit antes. Indicamos que, apesar de Piastri ter feito o primeiro pit, não deveria haver mudança de posição, foi uma sequência que a equipe implementou porque queria levar a possibilidade de vencer a corrida até o último momento."

Enfatizando que o momento do pit de Piastri estava relacionado apenas a Leclerc, Stella disse: "Vamos revisar os cálculos. Mas esse risco apareceu no pitwall em algum momento e tivemos que levá-lo em conta."

