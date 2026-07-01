O chefe de equipe da McLaren na Fórmula 1, Andrea Stella, afirmou que a escuderia de Woking investigará por que está perdendo cerca de “um décimo e meio” para a Mercedes nas retas, apesar de utilizar a mesma unidade de potência.

Ao explicar em que pontos o MCL40 fica atrás do W17, monoposto líder do campeonato, Stella estima que a diferença entre os dois carros seja de cerca de três a quatro décimos por volta, sendo “70% nas curvas e 30% nas retas”.

Embora o déficit nas curvas seja um pouco mais fácil de explicar, já que a McLaren atualmente apresenta menor downforce em comparação com a Mercedes, não está tão claro para a equipe onde exatamente reside a deficiência no desempenho nas retas.

A suposição mais óbvia seria que a McLaren também apresenta maior resistência aerodinâmica e, portanto, é incapaz de atingir o mesmo nível de aceleração, mas a equipe também acredita que possa ser uma discrepância na forma como as duas equipes operam a unidade de potência da Mercedes.

Esse foi um ponto mencionado no início do ano por Stella, já que a Mercedes teve uma vantagem imediata na otimização de seu próprio motor, embora ele tenha feito questão de ressaltar que estava satisfeito com o diálogo entre a McLaren e a divisão High Performance Powertrains (HPP) da Mercedes.

“Quando se trata da nossa diferença em relação à Mercedes, ela sempre ficou entre três e quatro décimos; isso se dá principalmente nas curvas, provavelmente 70% nas curvas e 30% nas retas”, explicou Stella na Áustria.

“Nas curvas, fica muito claro o motivo disso: o carro deles gera mais downforce do que o nosso, e isso é algo em que estamos trabalhando; temos bons projetos que serão implementados na pista".

“Quanto aos 30% que ocorrem nas retas, isso pode ter a ver com algum arrasto aerodinâmico adicional que temos em nosso carro, mas também estamos analisando a forma como exploramos a unidade de potência, pois o déficit de velocidade é bastante significativo".

“Não sei se vocês têm acesso às sobreposições de GPS, mas acho que hoje em dia essa é uma fonte de informação realmente interessante para observar as características dos diversos carros. Vocês poderão ver que, por exemplo, provavelmente perdemos um décimo e meio, ou pelo menos um décimo, nas retas, e definitivamente precisamos investigar por que isso está acontecendo".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella acrescentou que a “engenharia reversa” do problema era difícil, especialmente ao tentar distinguir entre as duas possíveis causas da redução da eficiência do carro nas retas.

Embora a Mercedes esteja auxiliando a McLaren a obter ganhos adicionais em termos de distribuição de energia, Stella ofereceu uma explicação simples para ajudar a equipe a entender a questão: reduzir o arrasto do MCL40 e verificar se ainda há um déficit.

“O resultado é que há uma diferença de alguns km/h, mas pode haver várias causas, e esse é um problema típico quando se faz engenharia reversa dos concorrentes; não dá para distinguir efetivamente o que é arrasto e o que vem da unidade de potência”, continuou o italiano.

“Acho que, quando falávamos sobre aproveitamento no início da temporada, isso se referia mais à sensibilidade em relação à distribuição de potência. Sabe, a distribuição de potência é muito sensível ao estilo de pilotagem, muito sensível à forma como você distribui a potência ao longo da volta".

“Desse ponto de vista, houve um bom progresso e uma boa colaboração com a HPP. Agora temos ferramentas melhores graças ao fato de a HPP ter ajudado no desenvolvimento de nossas ferramentas, e temos uma colaboração mais eficaz. Acho que estamos melhores em termos de explorar a unidade de potência a partir da distribuição elétrica".

"Mas também há a potência do motor a combustão interna (ICE) que devemos considerar e, como eu disse, não posso falar sobre diferenças do ponto de vista da unidade de potência, porque, mesmo supondo que a unidade de potência seja a mesma, pode haver diferenças do ponto de vista do arrasto".

“Acho justo admitir que a Mercedes terá menos resistência aerodinâmica do que nós; temos relações de transmissão diferentes, e isso pode ter um efeito".

"Pode haver outras fontes; a única coisa que sei e a única coisa que está sob nosso controle é que precisamos minimizar todas as fontes de resistência aerodinâmica no MCL40 — e é nisso que estamos nos concentrando, enquanto mantemos uma colaboração muito estreita com a HPP".

Reportagem adicional de Ronald Vording

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