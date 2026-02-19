F1: McLaren comemora largada "sensata" após testes da FIA
Federação escolheu testar procedimento de saída do grid no final de todas as sessões
Na semana passada, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, expressou sua preocupação com o trabalhoso procedimento de largada da Fórmula 1 2026 com os novos carros.
Stella instou a FIA a considerar tempos mais longos para o procedimento de largada, a fim de evitar que os pilotos não consigam acelerar seus turbos, o que agora precisa ser feito manualmente, mantendo as rotações por mais de 10 segundos.
Após discussões na reunião da Comissão de F1 na manhã de quarta-feira no Bahrein, a FIA testou um procedimento de largada mais longo, dando aos pilotos cinco segundos adicionais entre o alinhamento e o início da sequência de luzes, o que levou a uma largada mais tranquila no final do dia.
O órgão regulador da F1 confirmou que continuará com a experiência após cada sessão na quinta e na sexta-feira, antes de tomar uma decisão sobre o que fará no início da temporada na Austrália.
Oscar Piastri, McLaren
Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Mark Temple, diretor técnico de desempenho da McLaren, disse que a equipe ficou satisfeita com o que considerou uma largada “sensata” na quarta-feira.
“Havia algumas preocupações que foram expressas anteriormente, então esta foi uma espécie de oportunidade de reunir vários carros para passar pelo que esperamos que seja o procedimento de largada”, disse Temple.
“Certamente, pelo que vi, tudo parecia bastante normal e sensato. Acho que isso ajuda a dissipar alguns desses receios, pois quando todos estão prontos, todos sabem o que estão fazendo e os procedimentos são seguidos, não acho que seja um grande problema", continuou. "Acho que vai ser perfeitamente razoável. Tenho certeza de que podem haver alguns ajustes. Haverá feedback dos pilotos, das equipes, e isso será revisado”.
