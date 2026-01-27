Cinco dias estão reservados para as equipes de Fórmula 1 testarem seus carros no traçado de Barcelona, mas elas podem escolher apenas três para colocar seus carros na pista. Por exemplo, a Red Bull está rodando desde segunda-feira (26) e deve finalizar os trabalhos na quarta-feira (27). A McLaren, por sua vez, escolheu iniciar tudo no meio da semana.

A equipe de Woking já havia confirmado que só tomaria uma decisão de fato ao longo da semana sobre quando colocaria o carro na pista pela primeira vez. Eles apenas sabiam que não seria na segunda-feira.

Nesta terça-feira (27), a equipe foi vista no traçado, mas apenas trabalhando em finalizar a montagem do carro. Vale lembrar que Lando Norris e Oscar Piastri ainda não deram suas primeiras voltas no MCL40, uma vez que a equipe ainda não realizou um primeiro shakedown, visto que a pintura oficial da temporada só será lançada no dia 9 de fevereiro.

Em comunicado oficial enviado à imprensa, a McLaren confirmou que suas primeiras voltas acontecerão na próxima quarta-feira (28), no traçado de Barcelona.

"Planejamos correr na pista durante os três últimos dias de testes, enquanto os primeiros dias proporcionaram uma importante oportunidade para que o carro fosse montado e verificado por completo".

Este ano, Norris estampará o número #1 em seu carro depois de conquistar o título mundial de 2025, enquanto Piastri seguirá com o #81.

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!