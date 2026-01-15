Todas as categorias

Fórmula 1

F1: McLaren confirma Fornaroli e O'Ward como pilotos reservas para 2026

Campeão da F2 e o astro da Indy dividirão funções na atual campeã mundial

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Add as a preferred source
F2 Champion Leonardo Fornaroli, Invicta Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

A equipe de Fórmula 1 da McLaren confirmou o atual campeão da F2, Leonardo Fornaroli, e a estrela da Indy, Pato O'Ward, como seus pilotos reservas para 2026.

Leia também:

Fornaroli foi contratado pela McLaren em dezembro, após garantir o campeonato de F2, ingressando em seu programa de desenvolvimento de pilotos. Como parte de suas funções, o italiano será o piloto reserva designado para a maior parte da temporada 2026, apoiando os pilotos regulares Oscar Piastri e o campeão mundial Lando Norris. Como parte do acordo, a McLaren explicou que Fornaroli “passará por um programa intensivo de testes e simulações para auxiliar em seu desenvolvimento”.

“Estou muito animado por assumir uma função ampliada na equipe da McLaren como piloto reserva, como parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren”, disse Fornaroli. “É um próximo passo emocionante na minha jornada, e estou ansioso para contribuir com uma equipe tão bem-sucedida e vencedora do campeonato nesta temporada. Muito obrigado a Zak [Brown, CEO da McLaren], Andrea [Stella, chefe de equipe] e Alessandro [Alunni Bravi, diretor de assuntos comerciais] por esta oportunidade.”

O piloto da McLaren na IndyCar, O'Ward, complementará Fornaroli, na medida em que suas obrigações na IndyCar permitirem. “Estou animado para continuar no meu papel de piloto reserva da equipe McLaren, juntamente com minhas funções principais na Indy com a Arrow McLaren”, disse o mexicano. “Aprendi muito com os testes e a pilotagem de carros de F1 nos últimos anos, então estou ansioso por esse crescimento e desenvolvimento contínuos".

Ao lado de Fornaroli e O'Ward, a McLaren confirmou que sua lista completa de desenvolvimento para 2026 será composta por Christian Costoya, Matteo De Palo, Leonardo Fornaroli, Ella Hakkinen, Ella Lloyd, Ella Stevens, Dries Van Langendonck e Richard Verschoor.

Verschoor, recém-contratado e competidor de longa data da F2, competirá na European Le Mans Series (ELMS) com a equipe Duqueine LMP2, com o objetivo de se preparar para a 'ofensiva' da McLaren aos hipercarros do WEC em 2027.

De Palo é o jovem mais experiente da McLaren em sua escada de monopostos na FIA F3 com a Trident, enquanto o prodígio belga Dries Van Langendonck passará do karting para os monopostos na F4 britânica - com Christian Costoya também pronto para um programa de F3 em toda a Europa.

Ella Lloyd e Ella Stevens representarão a McLaren na F1 Academy, enquanto Ella Hakkinen, filha do bicampeão de F1 Mika Hakkinen, realizará um programa de testes de F4 antes de um programa de corridas previsto para 2027.

Alessandro Alunni Bravi, diretor de assuntos comerciais da McLaren, disse: “A equipe tem o prazer de confirmar sua linha de programa de desenvolvimento de pilotos, juntamente com seus programas de corrida e testes para 2026".

"É ótimo para Leonardo assumir o papel de piloto reserva da McLaren como parte de seu desenvolvimento conosco, com Pato O’Ward também continuando nessa função. Selecionamos um grupo incrivelmente talentoso de nove pilotos, o que mostra a saúde de nosso pipeline de talentos".

Estamos todos entusiasmados para ver o desenvolvimento deles nesta temporada, à medida que formamos pilotos profissionais em todos os aspectos das corridas, progredindo em direção à Fórmula 1, à Indy e à próxima participação da equipe no Campeonato Mundial de Endurance". 

