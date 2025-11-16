F1: McLaren conseguirá superar fraqueza no GP de Las Vegas?

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, disse que a escuderia "tomou providências" após o desempenho decepcionante do ano passado no GP de Las Vegas de Fórmula 1, que tem sido um dos piores circuitos nos últimos anos para o time de Woking.

A McLaren terminou em sexto e sétimo lugar no circuito de rua Las Vegas Strip na última temporada, com Lando Norris e Oscar Piastri terminando 43 e 51 segundos atrás do vencedor da Mercedes, George Russell, respectivamente, depois de terem se classificado com sete décimos de diferença. Eles também foram superados pelos dois carros da Ferrari e por Max Verstappen.

Na época, seu desempenho ruim no circuito de rua de baixa downforce não foi uma grande surpresa, embora a McLaren não tenha sofrido apenas com a falta de eficiência aerodinâmica com sua asa traseira de baixo arrasto, mas também teve dificuldades para fazer com que os pneus funcionassem adequadamente nas condições frias do deserto.

"Vegas, no ano passado, foi uma das corridas mais difíceis", disse o chefe de equipe. "Tivemos dificuldades com o comportamento dos pneus na classificação, porque não fomos rápidos, e com o comportamento dos pneus na corrida, porque tivemos muita granulação".

"Também tivemos alguns problemas aerodinâmicos quando tentamos descarregar a asa traseira, vimos que estávamos perdendo muita eficiência e também tivemos alguns problemas com a configuração do carro para tentar compensar essa granulação e parte da saída de frente".

Stella disse que a equipe britânica tomou medidas após a falta de competitividade do ano passado, mas ainda não se sabe se isso será suficiente. A falta de curvas longas e rápidas significa que o McLaren MCL39 não pode utilizar um de seus maiores pontos fortes e, devido ao clima frio, a equipe também não se beneficiará tanto de seu inovador sistema de resfriamento do carro em comparação com as corridas quentes.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Embora a forma da Mercedes tenha sido difícil de entender, não há razão para sugerir que ela não estará na disputa novamente em Las Vegas, enquanto a Ferrari também espera ser mais competitiva.

"A análise de Vegas no ano passado nos deu muitas informações para tentarmos encontrar uma maneira de melhorar", explicou Stella. "Eu diria que, do ponto de vista dos pneus, da eficiência aerodinâmica e da configuração do carro, sabemos em que direção devemos mudar em comparação com o ano passado".

"Será que isso será suficiente para sermos competitivos agora? Só veremos isso em Las Vegas, mas definitivamente tomamos medidas em resposta ao que vimos no ano passado porque, certamente, o desempenho não foi satisfatório o suficiente".

O líder do campeonato, Norris, não estava muito otimista quanto às suas chances de obter três vitórias consecutivas pela primeira vez na carreira.

"Acho que foi nossa pior corrida no ano passado", disse Lando. "Sabemos que a Mercedes estava incrivelmente forte lá no ano passado, assim como a Red Bull e a Ferrari. Acho que éramos os últimos entre esses quatro. Vamos esperar para ver. Obviamente, melhoramos muitas coisas este ano, então não vou ser muito negativo em relação a isso".

