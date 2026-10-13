Após um meio de campeonato muito forte, com três pole positions e duas vitórias de Lando Norris, a McLaren parece ter dado um passo atrás novamente na Fórmula 1 2026, perdendo terreno para a Mercedes e, mais recentemente, a Red Bull. Mas a equipe britânica parece decidida a resolver esse problema a curto e médio prazo.

A equipe de Woking espera que seu plano de atualizações possa fazer duas coisas ao mesmo tempo: se aproximar novamente dos ponteiros enquanto cria uma compreensão sobre o conceito aeordinâmico a ser atacado na temporada 2027. Andrea Stella, chefe da McLaren, explicou como será executado esse plano durante o fim de semana em Singapura.

Lando Norris disse acreditar que a McLaren é, no momento, apenas o quarto carro mais rápido do grid, chegando ao ponto de descrever o MCL40 como "simplesmente intenso e mentalmente desgastante, devido ao quanto é preciso trabalhar ao volante".

Stella não ficou surpreendido com a falta de desempenho da equipe nas corridas recentes, especialmente em comparação com rivais como a Red Bull, que introduziu atualizações bem-sucedidas ao seu carro.

"Acho que não há grandes surpresas," disse. "Foi bom ver que aqui em Singapura estamos onde esperávamos estar. Acho que Verstappen e a Red Bull estão apenas tirando partido das atualizações que apresentaram. E por isso que chamamos esta temporada de ping-pong".

"Basicamente, as pessoas chegam com atualizações, mesmo que, como no caso da Mercedes, eu entendo que eles próprios têm alguns problemas. Mas quando as equipes chegam com atualizações, podem dar um pequeno passo em frente".

"E mesmo que, nisso, a Red Bull tenha sido meio dominante, eles botaram três décimos de segundo em cima de nós. Essa é uma margem que se pode resolver com uma atualização".

Lando Norris, McLaren Photo by: Clive Mason / Getty Images

Questionado sobre o futuro das atualizações, Stella respondeu: "Planejamos apresentar algumas atualizações. Esperamos que sejam capazes de minimizar esta diferença que temos para os carros de ponta e colocar a McLaren em condições de lutar por pódios por mérito próprio".

"E depois, sobre se podemos lutar por vitórias, acho que teremos de ver provavelmente as últimas três corridas, porque as atualizações serão apresentadas por fases".

"É importante para nós apresentarmos atualizações porque estamos numa luta forte por uma posição no campeonato. Mas também queremos provar alguns dos conceitos fundamentais que levaremos para o carro do próximo ano, porque, neste nível de desenvolvimento dos carros, começamos a forçar o conceito aerodinâmico e podemos começar a ver que as coisas funcionam".

"Mas algumas coisas podem não funcionar, porque a aerodinâmica está começando a ficar complicada depois de, basicamente, dois anos de desenvolvimento, se considerarmos que o processo começou em janeiro de 2025 e, agora, já estamos no fim de 2026. Depois desse período, ela passa a se tornar complexa".

"Pode ir bem, pode ir mal. Por isso queríamos testar em pista alguns dos fundamentos que levaremos para o próximo ano. E acho que isto é bastante conveniente, porque a Red Bull está praticamente ao nosso nível em termos de pontos e está à frente em termos competitivos, e queríamos iniciar uma caça à Ferrari no campeonato".

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