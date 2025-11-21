F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas

Assim como aconteceu com a Red Bull em Singapura, a McLaren parece estar se encaminhando para 'fazer as pazes' com uma de suas maiores dificuldades: o circuito de Las Vegas. Antes da corrida de Fórmula 1 em Nevada, Andrea Stella e Lando Norris já haviam dito que a equipe estava trabalhando para resolver os problemas com as longas retas.

Bem, esse trabalho parece ter valido a pena após o primeiro dia de treinos livres. Depois de um início lento na sexta-feira, com Norris e Oscar Piastri terminando em sexto e oitavo, respectivamente, no TL1, a equipe aumentou a aposta no TL2.

Embora a sessão tenha sido bastante interrompida por duas bandeiras vermelhas e a hierarquia não seja totalmente representativa, já que vários pilotos não conseguiram estabelecer tempos competitivos, o ritmo do MCL39 permaneceu rápido, permitindo que Norris estabelecesse o tempo mais rápido na segunda sessão. Foi um tempo que surpreendeu até mesmo a equipe Red Bull.

"É sempre complicado aqui", disse o britânico. "Acho que sentimos melhor o carro do que no ano passado, o que é positivo, e isso foi sentido, eu diria, desde a primeira volta de hoje. Algumas boas sensações, é claro, mesmo que não tenhamos dirigido muito no final, e não com o tanque cheio, mas o ritmo está claramente presente".

"Acho que está muito apertado entre muitos pilotos, e muitos deles nem chegaram a dar suas voltas, então, fora isso, sim, acho que fizemos algum progresso entre a TL1 e a TL2, e espero que possamos fazer mais progressos entre a TL2 e TL3".

Quando perguntado sobre suas expectativas para o resto do fim de semana, especialmente na classificação, Norris permaneceu vago, embora tenha confirmado que suas ambições foram revisadas para cima. "Quero dizer, estamos lutando pela pole, então...".

Piastri mais atrás, mas no caminho certo

Oscar Piastri, por sua vez, teve um pouco mais de dificuldade do que seu companheiro de equipe. Isso não é tão surpreendente, já que Las Vegas é outro daqueles circuitos com pouco apoio que parecem causar problemas para o australiano. Entretanto, assim como Norris, Piastri acha que a McLaren melhorou desde o ano passado.

"Acho que o TL1 correu muito bem", disse ele. "Há algumas coisas a serem trabalhadas, mas no geral achei que foi uma boa sessão. Para o TL2, bem, eu só dei duas voltas [de corrida] em toda a sessão, então é difícil saber exatamente onde estamos [...] Mudamos algumas configurações para o TL2, que pareceram funcionar muito bem, então vamos tentar ajustar um pouco mais durante a noite e ver como vai ser".

"Eu claramente acho que o carro tem um ritmo decente, mas poucos pilotos conseguiram fazer uma boa sessão com os pneus macios, então é um pouco difícil dizer exatamente onde estamos. Mas não, ainda há muitos pontos positivos e muitas coisas a serem analisadas durante a noite".

