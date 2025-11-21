F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas

Todas as categorias

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas

Equipe chegou com as expectativas bem baixas para a corrida de rua noturna

Téha Courbon
Publicado:

Assim como aconteceu com a Red Bull em Singapura, a McLaren parece estar se encaminhando para 'fazer as pazes' com uma de suas maiores dificuldades: o circuito de Las Vegas. Antes da corrida de Fórmula 1 em Nevada, Andrea Stella e Lando Norris já haviam dito que a equipe estava trabalhando para resolver os problemas com as longas retas.

Leia também:

Bem, esse trabalho parece ter valido a pena após o primeiro dia de treinos livres. Depois de um início lento na sexta-feira, com Norris e Oscar Piastri terminando em sexto e oitavo, respectivamente, no TL1, a equipe aumentou a aposta no TL2.

Embora a sessão tenha sido bastante interrompida por duas bandeiras vermelhas e a hierarquia não seja totalmente representativa, já que vários pilotos não conseguiram estabelecer tempos competitivos, o ritmo do MCL39 permaneceu rápido, permitindo que Norris estabelecesse o tempo mais rápido na segunda sessão. Foi um tempo que surpreendeu até mesmo a equipe Red Bull.

"É sempre complicado aqui", disse o britânico. "Acho que sentimos melhor o carro do que no ano passado, o que é positivo, e isso foi sentido, eu diria, desde a primeira volta de hoje. Algumas boas sensações, é claro, mesmo que não tenhamos dirigido muito no final, e não com o tanque cheio, mas o ritmo está claramente presente".

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Acho que está muito apertado entre muitos pilotos, e muitos deles nem chegaram a dar suas voltas, então, fora isso, sim, acho que fizemos algum progresso entre a TL1 e a TL2, e espero que possamos fazer mais progressos entre a TL2 e TL3".

Quando perguntado sobre suas expectativas para o resto do fim de semana, especialmente na classificação, Norris permaneceu vago, embora tenha confirmado que suas ambições foram revisadas para cima. "Quero dizer, estamos lutando pela pole, então...".

Piastri mais atrás, mas no caminho certo

Oscar Piastri, por sua vez, teve um pouco mais de dificuldade do que seu companheiro de equipe. Isso não é tão surpreendente, já que Las Vegas é outro daqueles circuitos com pouco apoio que parecem causar problemas para o australiano. Entretanto, assim como Norris, Piastri acha que a McLaren melhorou desde o ano passado.

"Acho que o TL1 correu muito bem", disse ele. "Há algumas coisas a serem trabalhadas, mas no geral achei que foi uma boa sessão. Para o TL2, bem, eu só dei duas voltas [de corrida] em toda a sessão, então é difícil saber exatamente onde estamos [...] Mudamos algumas configurações para o TL2, que pareceram funcionar muito bem, então vamos tentar ajustar um pouco mais durante a noite e ver como vai ser".

"Eu claramente acho que o carro tem um ritmo decente, mas poucos pilotos conseguiram fazer uma boa sessão com os pneus macios, então é um pouco difícil dizer exatamente onde estamos. Mas não, ainda há muitos pontos positivos e muitas coisas a serem analisadas durante a noite".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Artigo anterior F1: Por que os bueiros são um grande problema em Las Vegas?

