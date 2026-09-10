F1: McLaren descarta asa giratória para GP da Espanha; entenda

A McLaren tomou a decisão de deixar de lado a asa de 'H-Wing' - mais conhecida como asa giratória ou Macarena - para o GP da Espanha neste fim de semana de Fórmula 1. A peça deve retornar no Azerbaijão dentro de duas semanas.

A equipe sediada em Woking vinha trabalhando em sua própria interpretação da asa traseira, que gira 180 graus entre o Modo Reta e Modo Curva, depois de ver a Ferrari ser pioneira nesse conceito durante os testes em Barcelona.

Após um atraso na implementação, a equipe estreou a nova asa nos treinos do GP da Hungria antes de testá-la novamente em Zandvoort. Ela finalmente foi utilizada em competição no GP da Itália do último fim de semana.

Ao que tudo indica, o sistema — que a McLaren apelidou internamente de 'H-Wing' — funcionou conforme o esperado, com o mecanismo ajudando a reduzir o arrasto nas retas. Mas o Motorsport.com apurou que a McLaren manterá o sistema em sua asa de baixo arrasto por enquanto, em vez de adicioná-lo retroativamente aos seus pacotes de maior downforce.

No circuito de Madri, de alta força descendente, que estreia neste fim de semana, a McLaren deve utilizar a nova asa traseira apresentada em Zandvoort, com impressionantes placas laterais esculpidas.

Como as equipes precisam decidir cuidadosamente como alocar seus recursos de produção, a McLaren quis se concentrar em acelerar o desenvolvimento de seu conceito de asa em H para Monza, onde a redução do arrasto gera um benefício muito maior no tempo de volta do que em circuitos mais sinuosos. Por isso, decidiu não produzir uma versão da asa de Zandvoort com o conceito de asa em H.

A McLaren utilizará sua asa de Zandvoort em Madri, com as placas laterais esculpidas. Foto: Eric Le Galliot

A asa em H de Monza está agora pronta para retornar no circuito de rua de alta velocidade de Baku, no final de setembro, que também dá ênfase à velocidade máxima e à eficiência. Enquanto isso, a equipe planeja produzir outra versão de sua asa de maior downforce mais adiante, construída do zero para incorporar o atuador giratório da asa traseira.

A McLaren chega ao fim de semana de Madri como uma das favoritas na disputa pela vitória no desafiador circuito de 5,4 km, após duas vitórias de Lando Norris nos sinuosos circuitos de Hungaroring e Zandvoort.

O apelido 'H-wing' é uma referência à letra H no logotipo da Etihad que adorna a parte traseira da asa traseira do MCL40.

A letra H se estende ao longo da linha central, onde está posicionado o atuador do modo reto da asa H. Isso segue uma tradição estabelecida pelo famoso F-duct da equipe em 2010, que recebeu esse nome em homenagem ao “F” da Vodafone, localizado no bico do carro, onde o duto foi instalado.

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