F1: McLaren desenvolve nova asa dianteira para o GP do Canadá

Para o GP do Canadá, a McLaren decidiu levar uma nova asa dianteira e um pequeno pacote de atualizações em outras partes tecnológicas do carro. Outras cinco equipes da Fórmula 1 fizeram o mesmo.

Na Espanha, todas as 10 equipes precisaram correr com um pacote revisado de asa dianteira para atender às regulamentações mais rígidas sobre flexão; um desvio máximo de 10 mm foi permitido a partir da aplicação de uma carga de 1000 N - em vez de 15 mm.

Inicialmente, a McLaren testou sua asa de menor flexão em Ímola, observando pouca mudança de desempenho antes de sua estreia completa em Barcelona. Depois disso, a equipe atualizou ainda mais a asa dianteira para o Canadá, a fim de melhorar a janela de operação de modo geral.

Nas notas técnicas oficiais pré-evento da FIA, a McLaren diz que trouxe "uma geometria de asa dianteira revisada com o objetivo de melhorar o desempenho aerodinâmico em uma ampla gama de atitudes, por meio de um redesenho dos elementos principais, bem como a introdução de 'caudas de sereia' na placa final da asa dianteira".

A equipe também introduziu uma asa traseira revisada de média força descendente para permitir "uma cobertura mais eficiente de uma faixa de arrasto maior, adequada para vários circuitos". A McLaren tem feito muitos ajustes em suas asas traseiras nas duas últimas temporadas, pois busca ter uma gama maior de designs para equilibrar o carro.

A McLaren também afirma que a geometria de sua suspensão dianteira foi atualizada, com novas carenagens para se adequar às mudanças de posição dos membros da suspensão.

A Mercedes é o único outro membro das "quatro grandes" a registrar qualquer alteração técnica para Montreal, com uma entrada e saída de freio dianteiro maior para satisfazer as exigências do circuito; com uma série de paradas bruscas no Circuito Gilles Villeneuve, os freios tendem a ser um pouco mais exigentes.

A equipe também introduziu revisões no assoalho, com uma asa de borda de menor curvatura e palhetas giratórias retrabalhadas, o que, segundo a equipe, "aumenta o fluxo de massa sob o assoalho dianteiro e a vorticidade do sistema de vedação, aumentando a carga no assoalho".

A Aston Martin registrou uma saída do freio dianteiro, já que, assim como a Mercedes, espera um nível mais alto de serviço de freio, enquanto a Alpine trouxe para o circuito uma aba superior da asa dianteira mais curta.

Isso pode não ser usado durante todo o fim de semana e dependerá de como a Alpine sente que precisa equilibrar sua configuração; se os pilotos tiverem uma dianteira suficiente com a aba de corda mais curta, isso pode ser útil, dada a infinidade de retas mais longas na pista.

A Racing Bulls fez o mesmo com sua própria asa dianteira para ter opções durante o fim de semana; em teoria, as asas podem ser operadas com mais ângulo para melhorar a resposta da parte dianteira ao custo de menos arrasto, embora com menos força descendente. Pode ser que a preferência do piloto seja simplesmente a de escolher com quais asas ele vai correr.

A equipe irmã da Red Bull também introduziu mudanças aerodinâmicas nas asas anexadas ao cubo da roda traseira, com uma nova placa final que "melhora a qualidade e a consistência do vórtice de derramamento, o que, por sua vez, aumenta a força descendente traseira".

