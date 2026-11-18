A McLaren é uma das equipes-cliente mais antigas da Mercedes na Fórmula 1. A equipe teve dois períodos de parceria: entre 1995 e 2014 e voltou a usar os motores construídos e desenvolvidos em Brixworth em 2021. No entanto, em 2026, essa relação ficou um pouco abalada.

Em entrevista recente, Andrea Stella destrinchou as dificuldades que a McLaren enfrentou ao longo da temporada e explicou por que demorou tanto tempo para que a equipe de Woking conseguisse encontrar um caminho mais positivo depois de se tornar campeã com certo conforto em 2025.

"Nosso campeonato certamente começou muito tarde", começou o dirigente. "A equipe e eu calculamos que estávamos três meses atrasados ​​no desenvolvimento no início da temporada, e esses três meses se deviam a razões técnicas, mas também ao fato de que a temporada de 2025 seria muito exigente para nós, já que estávamos lutando pelo título até o final e, portanto, tivemos que nos concentrar no carro até o final de 2025, ao contrário de muitos de nossos concorrentes".

"Este foi certamente um dos fatores que desempenharam um papel importante, assim como o fato de sermos uma equipe cliente em um ano em que as mudanças no regulamento e nas unidades de potência foram tão significativas".

Stella então entrou na grande 'polêmica' de continuar usando motores produzidos por terceiros. O italiano explicou que toda a produção é "extremamente complexa" e os desafios se estendem ao momento da otimização da unidade de potência e à construção do carro ao redor de uma peça que não foi pensada com exclusividade para aquele monoposto.

"Ser uma equipe cliente, em termos de integração da unidade de potência com o nosso carro, nos deixou um pouco para trás", explicou.

"Isso porque a Mercedes tinha um compromisso extremamente importante, que era ter um motor confiável e competitivo em 2026, e nós não éramos a prioridade deles nesse processo".

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Não estou falando disso com nenhuma polêmica, mas com muita serenidade, porque sei o quão importante e complexo foi o trabalho da Mercedes no início desta temporada. Eles também tiveram problemas de confiabilidade, assim como nós no início do campeonato, como quando nos vimos sem nossos dois carros no grid na China".

Informações que não podiam ser compartilhadas

Algumas ferramentas de otimização do motor que foram desenvolvidas em trabalho conjunto da equipe Mercedes e o time de Brixworth não podiam ser compartilhadas com a McLaren - ou qualquer uma das outras clientes.

"Nos disseram que essas ferramentas continham uma quantidade significativa de propriedade intelectual da Mercedes e que não podiam nos entregá-las", disse Stella. "Eu não tinha argumentos particularmente fortes para dizer: 'Vocês têm que nos entregá-las de qualquer maneira'".

Nesse momento, a McLaren entendeu que precisaria desenvolver peças próprias para lidar com os desafios do novo motor da F1. No entanto, pela extensão e complexidade dessas questões, o time de Woking sabe que as melhorias só irão ser aplicadas aos carros em 2027.

Retrospecto de 2026 da parceria

Ainda no começo da temporada, Andrea Stella chegou a dizer que a Mercedes não havia compartilhado todas as informações das especificações do novo motor mais complexo da atual temporada e, por esse motivo, a McLaren estava sofrendo.

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Ainda no GP da Austrália, Stella disse que estava discutindo com a HPP a necessidade de receberem mais informações, já que, até aquele momento, tudo o que eles estavam conseguindo reunir vinha das próprias atividades na pista, diferente da Mercedes.

Vale lembrar que, em casa, Oscar Piastri teve problemas com a liberação de energia e acabou batendo antes da largada no domingo. O australiano rodou e acertou o muro ainda durante a volta de instalação.

"Devo dizer que, como somos uma equipe de clientes [da Mercedes], esta é a primeira vez que nos sentimos em desvantagem, mesmo quando se trata da capacidade de prever como o carro se comportará e de antecipar como podemos melhorá-lo", disse Stella à época.

"Honestamente, posso dizer que passamos muito tempo analisando diversas configurações, não apenas com as equipes HPP, em particular a Mercedes, mas também com outros concorrentes".

Já na China, os dois carros da McLaren não conseguiram largar por problemas de confiabilidade. Naquele mesmo fim de semana, Toto Wolff conversou com os dirigentes das equipes-cliente e amenizou a situação.

Stella chegou a voltar atrás em sua fala e defender que era "natural" que a equipe de fábrica tivesse alguma vantagem inicial de informações.

Em meio à polêmica, Zak Brown chegou a dar indícios de que a McLaren poderia passar a produzir os próprios motores, mas rapidamente o CEO da equipe voltou atrás, destacando os desafios e deixando claro que se, caso acontecesse, seria um plano para "daqui a dez anos".

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