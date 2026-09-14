F1: McLaren deve receber motor atualizado antes da Mercedes em Baku

A Mercedes deixou passar o primeiro período do ADUO que aconteceu pouco tempo depois do GP de Mônaco, mas parece estar correndo atrás do prejuízo agora. Isso significa que não apenas a equipe de Brackley não tem um motor atualizado, mas também suas clientes na Fórmula 1: McLaren, Williams e Alpine.

No próximo fim de semana de corrida, em Baku, no Azerbaijão, a Mercedes deve equipar os dois carros com um grande pacote de atualização - e provavelmente o último da temporada -, mas pode deixar de lado uma nova troca de motores para seus pilotos.

Essa decisão pode ter relação direta com o time evitando mais punições e perdas de lugar no grid por extrapolar o limite de trocas. Vale lembrar que Andrea Kimi Antonelli já perdeu posições no GP da Itália quando trocou seu motor.

Segundo informações do Autoracer.it, a McLaren deve receber a unidade de potência já atualizada com o ADUO antes mesmo da Mercedes - e das outras clientes - em Baku.

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