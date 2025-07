Líder absoluta do campeonato de construtores da Fórmula 1, a McLaren se prepara para melhorar ainda mais seu desempenho. Após teste no TL1 do GP Grã-Bretanha, o time de Woking se prepara para um novo assoalho nas próximas corridas, diz o chefe de equipe, Andrea Stella.

"Com o novo assoalho no TL1, o plano sempre foi que ele fosse apenas de testes. [É para que possamos ter] uma leitura inicial dessa nova especificação, porque a próxima corrida é um evento com sprint, onde é mais difícil introduzir uma nova especificação e fazer comparações adequadas", disse Stella. Em etapas com sprint, os times têm apenas um treino livre no fim de semana.

Apesar da ideia inicial ser de que o assoalho fosse apenas para testes, os resultados surpreenderam e fizeram a McLaren mudar a rota: "Ficamos bastante satisfeitos com o que vimos no TL1. Todos os sinais indicam que vamos introduzir esse novo assoalho nas próximas corridas".

A última atualização introduzida pela equipe britânica foi uma suspensão mecanicamente revisada e "feita sob medida" para Lando Norris, no GP do Canadá, buscando melhorar a sensação do piloto no carro. Oscar Piastri decidiu permanecer com a configuração antiga.

Apesar da vantagem de 238 pontos sobre a Ferrari no campeonato de construtores, a McLaren não quer tomar nada como garantido e continua trabalhando em busca da melhor performance. "O desempenho que vimos no Canadá mostrou que, assim que você vacila, deixa de vencer. Então, a vitória não é garantida, é algo que você precisa conquistar, por meio da preparação e também na pista", disse Stella.

"A próxima estratégia é continuar fazendo o que estamos fazendo. O que não é apenas em termos de tentar alcançar os mesmos resultados, mas também manter a mesma determinação que precisamos para maximizar o potencial do que temos disponível. A missão para a segunda parte da temporada é tentar fazer o nosso melhor para maximizar nosso potencial e continuar vencendo corridas e proporcionando muitas emoções aos nossos fãs", finalizou.

