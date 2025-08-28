O GP da Hungria de Fórmula 1, o último antes da pausa de verão, destacou o quanto o campeonato mundial será disputado nos detalhes, porque até mesmo um passo para trás, paradoxalmente, pode se transformar em uma chance de virar uma corrida. O que aconteceu em Hungaroring é o exemplo mais claro disso, porque o fato de ter perdido posições na largada criou as condições para que Lando Norris tentasse algo diferente.

Ficar atrás dos rivais, obviamente, abre a porta para a diversificação no nível tático, como foi visto, de forma diferente, por Oscar Piastri em Ímola, quando, depois de ficar atrás de Max Verstappen após o apagar das luzes, ele se viu forçado a adotar uma estratégia menos vantajosa do ponto de vista tático para tentar recuperar a posição sobre o holandês.

Na Hungria, no entanto, embora seja verdade que Norris também tenha feito sua parte para transformar a tática de uma parada na abordagem vencedora, também é verdade que teria sido difícil para Piastri encobrir uma estratégia que, em determinado momento da corrida, ele percebeu que poderia realmente dar ao britânico uma chance real de reabrir o jogo e conquistar a vitória e os 25 pontos que, depois de algumas voltas, pareciam quase inexistentes.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Algo que, claramente, teve de ser discutido na McLaren, pois, em uma luta pelo campeonato na qual a equipe de Woking queria manter as coisas o mais justas possível, diversificar estratégias também significa, potencialmente, dar a um piloto uma chance melhor do que a outro.

Um tema que, na verdade, Norris já havia abordado após o GP do Japão, quando a opção de não ousar - para não correr o risco de perder uma posição para Piastri - custou a Norris sua única chance de ultrapassar Verstappen e vencer a corrida. Na época, já se falava sobre a precariedade desse equilíbrio, pois é evidente que alguém sempre corre o risco de perder de alguma forma.

O que aconteceu na Hungria, inevitavelmente, não poderia deixar de trazer esse tópico à tona novamente como uma das principais questões a serem abordadas em vista da segunda metade da temporada. Isso também foi confirmado pelo próprio Piastri, que revelou como o assunto tem sido discutido internamente.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Sim, estamos conversando sobre isso desde então. Sabe, acho que no final das contas há situações de corrida em que, sendo o último carro do pelotão, você tem muito menos a perder. Esse aspecto sempre existirá e acho que seria injusto cancelá-lo só para querer estar na mesma estratégia. Houve discussões sobre o que eu poderia ter feito de diferente e foram muito produtivas", disse Piastri.

O australiano explicou que, se houver circunstâncias como as que surgiram há algumas semanas na Hungria, em que um dos dois tem a oportunidade real de vencer o GP com uma estratégia alternativa, então haverá uma chance de variar e não necessariamente seguir as mesmas táticas que o companheiro de equipe, apenas para correr em igualdade de condições.

"Portanto, acho que ainda teremos a liberdade de escolher estratégias alternativas, se for isso que quisermos. Mas sim, definitivamente houve discussões sobre como lidar com essa situação, porque é obviamente difícil cobrir estratégias diferentes, especialmente quando estamos disputando o campeonato", adicionou.

Um conceito compreensível, embora seja interessante ver como essa questão se expande à medida que os dois começam a se aproximar do final do campeonato mundial. Uma estratégia alternativa poderia ter mais peso (em relação ao contexto) do que o que aconteceu na Hungria, com ainda muitos GPs pela frente para não entrar em pânico.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

A pausa foi uma oportunidade para refletir sobre o que melhorar antes do restante do campeonato mundial, mas também sobre o progresso que foi feito. Embora seja verdade que um carro de alto nível é sempre uma ferramenta valiosa para o crescimento, é inegável que Piastri deu um claro passo à frente em muitos aspectos este ano, começando com a classificação e o gerenciamento de pneus na corrida.

Começar na frente em um desafio de dois homens pode ter um papel decisivo na escolha de estratégias e no gerenciamento de situações de corrida. Em várias ocasiões este ano, vimos como foi mais a posição no grid que decidiu o GP do que o ritmo puro durante a corrida. "Acho que fizemos muitas coisas bem este ano, coisas sobre as quais podemos ter controle. Houve momentos e lições difíceis".

"Estou muito confiante na posição em que estou e sinto que me saí bem este ano. E, novamente, muitas das coisas que posso influenciar, acho que lidei muito bem com elas. Portanto, sim, existe um universo alternativo em que muitas coisas seriam bem diferentes, mas nada disso importa. Estou apenas tentando me concentrar nas próximas 10 corridas e em como posso ter o mesmo desempenho ou, se possível, ainda melhor do que no início do ano, e seguir em frente", disse.

"Acho que melhorei muito nesta temporada e, honestamente, muitas vezes as pistas que no ano passado foram as que eu mais tive dificuldades, nesta temporada foram algumas das que me saí melhor", acrescentou Piastri, referindo-se, por exemplo, à China ou ao Japão, onde ele teve dificuldades no ano passado, mas obteve uma vitória e um pódio este ano. "Portanto, não estou preocupado, mas, obviamente, o jogo é sempre sobre tentar ter o melhor fim de semana possível".

