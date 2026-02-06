A McLaren revelou quando Lando Norris e Oscar Piastri irão pilotar o novo carro MCL40 nos primeiros três dias de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, entre 11 a 13 de fevereiro.

O primeiro dia será totalmente dedicado a Piastri. O piloto australiano terá o dia inteiro para continuar a compreensão e o ajuste da MCL40 após os primeiros três dias na pista realizados no final de janeiro no Shakedown de Barcelona.

No dia 12, será Norris quem terá o dia completo à disposição. O atual campeão mundial dará continuidade ao que Piastri iniciou no dia anterior e é possível que a McLaren apresente as primeiras novidades após ter rodado com o carro "base" no Circuit de Barcelona-Catalunya.

O terceiro e último dia da primeira semana do Bahrein contará com ambos os pilotos titulares da McLaren, com Norris pilotando pela manhã, enquanto Piastri completará o dia na sexta-feira (13)

Oscar Piastri, McLaren Foto di: McLaren

Além disso, a McLaren divulgou outra informação importante. Na terça-feira (10), ela fará seu primeiro dia de filmagens da temporada, ou seja, os 200 quilômetros (dos 400 totais) previstos pelo regulamento para filmagens comerciais, e fará isso justamente em Sakhir.

Será uma ocasião importante por vários motivos. O primeiro, o menos importante, está relacionado às filmagens com a pintura que será apresentada às 12h, horário de Brasília, do dia 9 de fevereiro, ou seja, um dia antes. O MCL40 não estará mais com a estampa preta de Barcelona, mas terá a coloração definitiva.

A segunda notícia diz respeito ao uso dos dois pilotos. Norris pilotará pela manhã, enquanto Piastri estará à tarde. Eles deverão usar pneus de "demonstração" fornecidos pela Pirelli, conforme previsto pelo regulamento esportivo, mas terão a oportunidade de verificar se todos os sistemas estão em ordem para a estreia na pista nos testes previstos para o dia seguinte e também trabalhar no ajuste do carro.

A McLaren também informou que o programa de seus pilotos para a segunda semana de testes no Bahrein, marcado para 18 a 20 de fevereiro, será divulgado posteriormente. Muito provavelmente ao final da primeira semana de pista em Sakhir.

Manhã Tarde Dia de Filmagem Norris Piastri Teste Dia 1 Piastri Piastri Dia 2 Norris Norris Dia 3 Norris Piastri

