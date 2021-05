F1: McLaren diz que não esperava ritmo para pódio em Mônaco

A McLaren disse que não esperava um ritmo tão bom no GP de Mônaco, depois de Lando Norris conquistar outro pódio na Fórmula 1.

A equipe de Woking estava se preparando para um final de semana difícil nas ruas de Monte Carlo, mas seu MCL35M estava mais próximo da Red Bull e da Mercedes do que em outras pistas.

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, ficou encantado com o andamento das coisas, com Norris terminando em terceiro, enquanto a escuderia continua em terceiro lugar no campeonato de construtores.

"Eu diria que definitivamente não esperávamos isso em termos de ritmo, estar tão perto da Mercedes, Red Bull e também da Ferrari", disse.

“Vimos desde o início da temporada, e nas primeiras corridas, estávamos sempre lutando nas seções de baixa velocidade, então foi muito encorajador este fim de semana."

"Portanto, agradeço muito à equipe, na engenharia e produção, por nos dar este carro neste fim de semana. Eles fizeram um ótimo trabalho durante o inverno com este monoposto e continuaram entregando as atualizações."

O pódio de Mônaco foi especialmente importante para a McLaren, já que aconteceu em um fim de semana em que a rival Ferrari poderia ter marcado muitos pontos na luta pelo melhor do resto.

Charles Leclerc tinha conseguido a pole position, mas não conseguiu iniciar a corrida depois do eixo de transmissão esquerdo ter sido danificado na volta de reconhecimento pré-GP, enquanto Carlos Sainz terminou apenas uma posição à frente de Norris.

Seidl admitiu que havia um grande perigo de perder pontos para a Scuderia.

“Para o campeonato, o desenrolar da corrida foi obviamente um bom resultado para nós porque, vendo o forte ritmo que a Ferrari teve na quinta e também no sábado, sim, havia um grande risco de perder muitos pontos para eles”, explicou.

"Obviamente, nós nos beneficiamos da má sorte de Charles, e é algo que você não deseja para seus concorrentes isso."

"Mas é importante estar sempre lá quando as oportunidades aparecem e é isso que conseguimos fazer. A corrida veio junto com um Lando voando e acho que em termos de estratégia a equipe fez um ótimo trabalho e acertou em cheio", concluiu.

