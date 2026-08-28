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F1: McLaren duvida de alegação da Mercedes sobre falta de dinheiro para atualizações

Segundo Wolff, time de Brackley não consegue acompanhar as rivais

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Andrea Stella, chefe da McLaren na Fórmula 1, questionou a alegação de Toto Wolff sobre uma suposta falta de dinheiro na Mercedes para atualizar o carro pelo restante da temporada. 

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Nas últimas semanas, Ferrari e McLaren fizeram melhorias significativas em seus carros, as quais lhes permitiram conquistar vitórias e pressionar a Mercedes. Por outro lado, o time alemão lançou apenas um número mínimo de atualizações aerodinâmicas, planejando apresentar um pacote mais abrangente em outubro, na Malásia.

“Não temos dinheiro para implementar desenvolvimentos no carro. Eu já disse antes que estamos tentando dividir isso igualmente ao longo da temporada com base em nossos cálculos sobre quando podemos apresentar as maiores atualizações e otimizar os pontos do campeonato. Mas simplesmente não podemos fazer o que não podemos fazer”, disse Wolff. 

Quando esses comentários foram apresentados a Stella, ele respondeu: “Eu gostaria de acreditar em você, mas, na verdade, não acredito. Todas as equipes terão uma margem em seus relatórios para o teto de gastos e, se não me engano, são cerca de três milhões que podem ser utilizados no relatório de 2026 para os cálculos do teto". 

Andrea Stella cast doubt on Mercedes' claims

Andrea Stella colocou em dúvida as alegações da Mercedes

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O chefe da McLaren mostrou-se cético pois as mudanças no regulamento de 2027, as quais determinam uma divisão de 57/43 entre potência a combustão e energia elétrica, também afetam certas áreas do projeto do carro. Elas vêm acompanhadas de uma margem adicional de 3 milhões de dólares no teto de gastos, a ser utilizada em 2026 ou 2027, para ajudar as equipes a se prepararem para as mudanças. 

Segundo Stella, "a Mercedes, ao ver que seus rivais estão elevando o nível, vai aproveitar o desenvolvimento que certamente está ocorrendo nos bastidores. Tenho certeza de que o carro no túnel de vento é bem mais rápido do que o que eles têm na pista e agora vão querer converter parte desse potencial em atualizações que cheguem ao carro real. Portanto, tenho quase certeza de que eles terão melhorias. Obviamente, seria bom se não houvesse, mas nem quero pensar nisso...”. 

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

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