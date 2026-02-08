F1 - McLaren: Dúvidas sobre confiabilidade foram sanadas em Barcelona
Chefe da equipe de Woking defende que a maior complexidade não está nos motores
Andrea Stella, chefe da McLaren, acredita que os três dias em Barcelona colocaram fim às dúvidas sobre confiabilidade que as equipes de Fórmula 1 tinham.
Todas as equipes, com exceção da Williams, participaram de testes privados de 26 a 30 de janeiro antes da temporada de 2026, que traz um novo conjunto de regulamentos. Embora alguns times tenham entrado na semana de testes com reservas quanto à confiabilidade, quaisquer preocupações foram rapidamente aliviadas.
"Em geral, acho que as equipes mostraram um alto nível de preparação para a estreia da nova geração de carros", disse o chefe da equipe em uma entrevista divulgada pela McLaren.
"Aqueles que temiam uma repetição do que aconteceu há 12 anos na estreia das unidades de potência híbridas viram seus temores desaparecerem rapidamente. Em termos de unidade de potência, vimos que mesmo aqueles que trouxeram o motor para a pista pela primeira vez conseguiram acumular um bom número de quilômetros".
Oscar Piastri, McLaren
Foto: McLaren
Ele continuou: "Na verdade, os problemas de confiabilidade que retardaram o trabalho na pista, pelo menos no que nos diz respeito, estavam relacionados principalmente à enorme complexidade do sistema do carro de 2026, e eu gostaria de aplaudir nossa equipe, que trabalhou com um empenho extraordinário, dia e noite, para nos permitir recuperar quase completamente o tempo perdido no início".
"Foi um pouco como voltar alguns anos atrás, quando os primeiros testes costumavam se estender até altas horas da madrugada, mas tenho certeza de que, à medida que as equipes forem conhecendo melhor os carros, tudo voltará ao normal".
