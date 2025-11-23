A McLaren foi desclassificada do GP de Las Vegas de Fórmula 1 por irregularidade técnica nos carros de Lando Norris e Oscar Piastri, que 'ficam no zero' neste fim de semana nos Estados Unidos e veem a aproximação de Max Verstappen, da Red Bull.

Após o fim da corrida em Nevada, uma movimentação fora do comum na garagem da equipe papaia chamou a atenção, principalmente, dos jornalistas presentes no paddock do traçado norte-americano. A presença do chefe de monopostos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) Nikolas Tombazis e o adiamento da agenda de entrevistas do chefe laranja Andrea Stella colaboraram para o aumento das suspeitas.

Por volta de 4h30 (Brasília), 23h30 no horário local, o delegado técnico do órgão emitiu um documento alegando que os dois carros da McLaren estavam com a prancha do assoalho abaixo do valor mínimo exigido de 9mm. Veredito: desclassificação. A última do tipo aconteceu no GP da China deste ano, com Lewis Hamilton.

No documento que oficializa a decisão de Vegas, a FIA deu mais detalhes do caso:

"Os comissários ouviram o Chefe de Equipe, o Diretor Esportivo e o Diretor Técnico da McLaren, o Diretor de Monopostos da FIA, o Diretor Técnico de Monopostos e o Delegado Técnico. As pranchas traseiras dos carros foram medidas e constatou-se que apresentavam espessura inferior à mínima de 9 mm especificada no Artigo 3.5.9 do Regulamento. As medidas relevantes foram: Lado Direito Dianteiro 8,88 mm, Lado Direito Traseiro 8,93 mm. O instrumento de medição foi um micrômetro Mitutoyo, adquirido em maio de 2025 e, de acordo com as especificações do fabricante, com precisão de 0,001 mm".

"As proteções traseiras foram medidas novamente na presença dos comissários e dos três representantes da McLaren, e essas novas medições confirmaram a não conformidade com o regulamento. As medidas relevantes foram ainda menores do que as medidas originalmente realizadas pelo Delegado Técnico. Consequentemente, os comissários determinaram que houve uma violação do Regulamento Técnico".

"Em seguida, os comissários ouviram as alegações sobre a penalidade. A equipe argumentou que existiam circunstâncias atenuantes, como a ocorrência de oscilações inesperadas na pista durante o evento, a oportunidade limitada de testes devido às condições climáticas no primeiro dia e a redução do número de sessões de treinos. Além disso, a equipe alegou que a gravidade da infração foi menor do que as infrações anteriores a este regulamento em 2025."

"A FIA argumentou que, infelizmente, não havia previsão no regulamento ou em precedentes para qualquer penalidade além da usual (ou seja, desclassificação). A FIA observou que mantinha firmemente a opinião de que a infração foi não intencional e que não houve tentativa deliberada de burlar o regulamento. Os comissários também observaram as diversas decisões do Tribunal Internacional de Apelações da FIA que limitam a possibilidade de evitar a desclassificação por infrações técnicas.

"Apesar da alegação da equipe de que houve danos potencialmente acidentais que podem ter levado à movimentação do piso, causando desgaste adicional, os comissários não consideram isso suficiente para atenuar a penalidade. Os Comissários determinaram que o Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico da Fórmula 1 da FIA foi violado e, portanto, a penalidade padrão de desclassificação deve ser aplicada para tal infração."

"Os competidores são lembrados de que têm o direito de recorrer de certas decisões dos Comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Desportivo Internacional da FIA e o Capítulo 4 do Regulamento Disciplinar e Judicial da FIA, dentro dos prazos aplicáveis. As decisões dos Comissários são tomadas independentemente da FIA e baseiam-se exclusivamente nos regulamentos, diretrizes e provas apresentadas."

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!