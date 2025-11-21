F1: McLaren e Red Bull trazem atualizações para Las Vegas

Depois de um GP de São Paulo sem nenhuma mudança, o evento de Las Vegas viu três equipes da Fórmula 1 introduzirem novos elementos, mesmo que tenham como objetivo principal adaptar melhor seus carros às características específicas da pista e não necessariamente ganhar em desempenho puro.

Provavelmente não é coincidência que essas equipes incluam as duas cujos pilotos ainda estão na disputa pelo título mundial. No caso da McLaren, dois elementos foram destacados no documento publicado pela FIA.

A asa dianteira do MCL39 sofreu uma redução no tamanho de sua aba, por meio de um recorte, enquanto a asa traseira sofreu uma redução no comprimento da corda de sua aba. Essas duas partes foram retrabalhadas com a ideia de funcionar em conjunto para preservar ao máximo o equilíbrio do carro e, ao mesmo tempo, reduzir o downforce e o arrasto gerados para ganhar velocidade máxima.

"Um recorte foi aplicado à aba da asa dianteira para aumentar a faixa de equilíbrio em combinação com a asa traseira de baixo downforce", começa. Em seguida, sobre o assunto da asa traseira: "Duas opções de flap traseiro com corda reduzida para diminuir ainda mais o arrasto e a carga aerodinâmica de baixo downforce".

A asa dianteira do Red Bull RB21 em Las Vegas. Foto de: Filip Cleeren

Para a Red Bull Racing, o trabalho se concentrou apenas na asa dianteira, com flaps cuja curvatura e corda foram reduzidas. Aqui também trata-se principalmente de uma questão de alcance de equilíbrio do carro em comparação com a instalação de uma asa traseira. Assim como a McLaren, a Red Bull está se dando mais opções para alcançar o melhor compromisso possível.

A terceira e última equipe com um desenvolvimento em Las Vegas é a Racing Bulls, que chegou com uma aba de asa traseira reformulada. Aqui também, o foco está na eficiência em termos de downforce e arrasto.

