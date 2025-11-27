A McLaren teve um fim de semana que não deveria ter acontecido jamais na história de uma equipe que tem seus dois pilotos lutando pelo título de 2025 da Fórmula 1: uma desclassificação dupla. Essa situação aconteceu porque os dois carros desgastaram a prancha acima do limite permitido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e, agora, o time finalmente encontrou o que pode ter sido o causador de tanta dor de cabeça.

Lando Norris perdeu o segundo lugar na corrida e Oscar Piastri o quarto (após a punição de cinco segundos de Andrea Kimi Antonelli). Com isso, a McLaren decidiu fazer sua própria investigação interna para encontrar onde estava o grande problema.

Faltando duas corridas, Max Verstappen 'grudou' em Piastri, ambos tendo somado 366 pontos ao longo da temporada, e está a apenas 24 de Norris. Para Andrea Stella, chefe da equipe, ainda não é o momento de se desesperar.

Mas, voltando para Las Vegas, durante a corrida, os dois pilotos da McLaren foram instruídos a ajustar sua direção - embora não tenha ficado claro se isso estava relacionado a uma possível economia de combustível ou a uma tentativa de evitar o desgaste excessivo da placa de derrapagem. Em uma entrevista fornecida pelo departamento de imprensa da equipe antes do GP do Catar, Stella revelou que a equipe percebeu rapidamente que poderia haver um problema.

"Desde as primeiras voltas da corrida, ficou claro, com base nos dados, que o nível de porpoising inesperada seria uma preocupação", disse ele. "Conseguimos monitorar melhor a situação no carro de Lando usando dados de telemetria, mas isso ficou mais difícil no carro de Oscar, depois que perdemos um dos sensores que usamos para estabelecer o nível de aterramento.

"Percebemos, relativamente cedo, que esse nível de porosidade estava causando um alto nível de energia de desgaste de derrapagem e essa é a razão pela qual os dois pilotos começaram a tomar medidas corretivas em várias partes do circuito. Infelizmente, também vimos que, por causa da janela de operação do carro e das características do circuito, a maioria dessas ações não foi suficientemente eficaz para reduzir o porpoising".

A equipe enfrentou uma preparação difícil para a corrida, com o TL1 interrompido duas vezes por bandeiras vermelhas e o treino de sexta-feira realizado em condições úmidas. Mas Stella negou que a McLaren tenha adotado uma abordagem arriscada na escolha de sua configuração, insistindo que adotou uma "margem de segurança" ao selecionar a altura do carro.

"A causa específica que levou a essa situação foi a ocorrência inesperada de uma grande porosidade, induzindo grandes oscilações verticais do carro", disse o italiano. "O nível de porpoising foi exacerbado pelas condições em que o carro operou durante a corrida e não foi previsto com base no que vimos nos treinos e nas previsões da janela de operação do carro na corrida".

"Com base nos dados que adquirimos nos treinos, não acreditamos que tenhamos assumido riscos excessivos em termos de altura do carro e também adicionamos uma margem de segurança para a classificação e a corrida, em comparação com os treinos, em termos de distância do solo. No entanto, a margem de segurança foi anulada pelo início inesperado das grandes oscilações verticais, que fizeram com que o carro tocasse o solo".

"A condição de porpoising que o carro desenvolveu na corrida também foi difícil de mitigar, já que até mesmo uma redução na velocidade - uma ação que, em teoria, deveria aumentar a distância em relação ao solo - só foi eficaz em algumas partes da pista, mas em outras foi realmente contraproducente".

Embora a McLaren tenha aceitado a penalidade, Stella observou que a violação foi marginal - e indicou que a FIA também aceitou que a equipe não tinha a intenção de violar deliberadamente as regras. Ele também sugeriu que o órgão regulador precisa rever as possíveis penalidades em tais casos, quando as violações são mínimas, no futuro, já que as regras atuais não deixam aos comissários nenhuma margem ao emitir sanções, e a desqualificação foi o único resultado possível após a inspeção técnica dos carros da McLaren.

"Verificamos, junto com o delegado técnico, que a medição da espessura da derrapagem estava correta", disse ele. "Mesmo que o desgaste excessivo seja relativamente pequeno e em apenas um local [como foi 0,12 mm no caso de Lando e 0,26 mm no caso de Oscar], o regulamento é muito claro: os patins traseiros precisam ter pelo menos 9 mm no final da corrida em todos os locais".

"Ao contrário das regras esportivas ou financeiras, não há proporcionalidade na aplicação de penalidades por infrações ao regulamento técnico. A própria FIA admitiu que essa falta de proporcionalidade deve ser abordada no futuro para garantir que infrações técnicas menores e acidentais, com benefícios mínimos ou sem desempenho, não levem a consequências desproporcionais".

"Também deve ser lembrado que a própria FIA enfatizou que a infração não foi intencional, não houve tentativa deliberada de burlar os regulamentos e também houve circunstâncias atenuantes, como explicamos aos comissários de prova".

A McLaren continua confiante de que esse problema não se repetirá nas duas últimas corridas.

"As condições que experimentamos no último fim de semana e que levaram ao início do porpoising e ao excesso de aterramento, em comparação com o que era esperado, são muito específicas da janela de operação do carro em Vegas e das características do circuito".

"Temos uma maneira bem estabelecida e consolidada de configurar o carro e estamos confiantes de que isso nos levará a um plano ideal para as próximas corridas, a partir do Circuito Internacional de Lusail.

"No entanto, aprendemos com todas as lições, e a de Las Vegas foi capaz de fornecer algumas informações úteis sobre a janela de operação do carro".

