F1: McLaren espera "derrotar" Mercedes após atualizações em Miami

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Dupla de Woking teve uma boa impressão do MCL40 após o resultado no Japão

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

A McLaren começou a temporada de 2026 da Fórmula 1 bem atrás do esperado - Oscar Piastri conseguiu largar pela primeira vez no Japão e a equipe teve problemas duplos na China. Porém, a equipe acredita que a situação terá uma boa mudança a partir da corrida em Miami.

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Piastri terminou em segundo, ficando logo atrás de Andrea Kimi Antonelli, o que foi uma "decepção", mas também uma clara demonstração de que a equipe de Woking pode se colocar entre as duas primeiras colocadas.

O australiano avaliou que o resultado foi "quase tão bom quanto uma vitória", principalmente porque o piloto defende que será 'fácil' atacar a Mercedes nas próximas etapas - principalmente a partir de Miami, quando a McLaren terá atualizações.

"Acho que a Mercedes é derrotável. No ano passado, vimos que mesmo com o melhor carro, ainda é preciso operar em um nível muito alto. Fizemos isso muito bem no Japão", disse Piastri após a corrida em Suzuka.

"É interessante ver que, quando alguém tem o carro mais rápido, não é tão simples assim. O fato de eu ter conseguido manter George [Russell] atrás por tanto tempo é muito encorajador. Mas não nos iludimos: fizemos tudo perfeitamente e ainda perdemos 15 segundos, então a diferença ainda é grande. Estou confiante de que podemos reduzi-la, mas ainda há trabalho a fazer".

Norris concorda com a colocação do companheiro de equipe. A situação que ele se encontrou contra as Ferraris enquanto estava sob ar limpo provou que o MCL40 tem potencial.

"Eu diria que há muitos pontos positivos e fizemos uma boa corrida, porque não acho que esperávamos ser tão fortes. Gostei das situações em que me encontrei, em termos de degradação dos pneus e gerenciamento da bateria", disse o britânico.

"Fomos bastante competitivos durante todo o fim de semana e sabemos que ainda há desenvolvimentos a serem feitos que nos ajudarão a ser um pouco mais rápidos. Os outros já estão lutando constantemente por essas posições, então, para nós, poder lutar pela vitória no Japão foi algo realmente positivo".

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