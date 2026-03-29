O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, afirma que a equipe está animada com seu primeiro pódio na temporada 2026 da Fórmula 1 no Japão, mas adverte que ainda há muito trabalho pela frente para realmente diminuir a diferença em relação à Mercedes.

Depois de finalmente conseguir largar em um GP, após bater na volta de reconhecimento da Austrália e uma falha na bateria na China, Oscar Piastri, da McLaren, fez uma de suas melhores voltas na classificação e conquistou o terceiro lugar no grid, três décimos atrás do pole Kimi Antonelli.

Com os dois carros da Mercedes sofrendo uma largada desastrosa, Piastri disparou pela parte externa e assumiu a liderança na descida rumo à curva 1, posição que ele cedeu apenas brevemente a Russell na oitava volta antes de ultrapassá-lo imediatamente — uma clássica troca de posições impulsionada pelas unidades de potência de 2026.



O GP do Japão pareceu mais uma corrida híbrida entre a disputada batalha de baterias de 2026 e uma corrida de posição em pista mais tradicional, na qual o ar livre fez uma enorme diferença.

Isso ajuda a explicar por que Piastri conseguiu assumir o controle da corrida depois de ser catapultado para a liderança e por que Russell não conseguiu encontrar uma maneira — sustentável — de ultrapassá-lo na primeira parte da corrida.

No entanto, o safety car na volta 21, após o acidente de tirar o fôlego de Oliver Bearman, mudou tudo, com o companheiro de equipe de Russell, Antonelli, sendo o principal beneficiado, já que o jovem italiano fez uma parada rápida nos boxes para liderar a reinicialização.

Com a pista livre, Antonelli conseguiu explorar muito melhor o potencial do W17, e foi aí que a diferença real em relação à McLaren ficou muito mais evidente, com o piloto da Mercedes em Suzuka vencendo o australiano por 13,7 segundos.

O campeão mundial Lando Norris ficou mais 10 segundos atrás, em quinto lugar, após passar o fim de semana inteiro tentando recuperar o atraso devido a problemas de confiabilidade.

Oscar Piastri, McLaren Foto: Mark Thompson / Getty Images

Piastri sentiu que o safety car poderia ter lhe custado uma vitória em potencial, o que é uma reviravolta e tanto para uma equipe que terminou com mais de 50 segundos atrás em Melbourne na única ocasião anterior em que um de seus carros tinha conseguido largar em um GP este ano. Então, de onde vem de repente essa boa forma da McLaren?

Stella e Piastri foram os primeiros a admitir que seu ritmo em Suzuka foi uma surpresa. “Acho que hoje confirmamos o progresso que vimos ontem na classificação, progresso que permitiu a Oscar liderar a corrida após uma largada muito boa”, disse Stella à imprensa.

“Nós mesmos ficamos surpresos, especialmente no final do primeiro stint, onde não só conseguimos manter Russell atrás, mas também abrimos vantagem no final da primeira parte. Então, achamos que deveríamos fazer o pit stop primeiro, para que pudéssemos manter a liderança, porque queríamos tentar vencer a corrida".

“Nunca saberemos se, sem o safety car, isso teria sido possível ou não. Acho que teria sido possível contra o Russell, porque vimos que ele estava tentando ultrapassar até mesmo a Ferrari. E acho que hoje a McLaren e a Ferrari estavam com um ritmo semelhante. O Antonelli, porém, tinha um ritmo mais rápido do que qualquer outro".

George Russell, da Mercedes, perseguindo a McLaren de Piastri. Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Stella continua convencido de que tanto a Mercedes quanto a Ferrari têm um carro melhor em termos aerodinâmicos, como evidenciado pelas velocidades mais altas nas curvas.

Mas, ao se atualizar no entendimento da unidade de potência da Mercedes, a McLaren está se aproximando da equipe de fábrica e mostrando um pouco desse poder dos motores Mercedes em comparação com os da Ferrari.

“Aqui estávamos no mesmo nível da Ferrari”, disse o chefe de equipe. “Quando analisamos as sobreposições na corrida, dá para ver que a Ferrari ainda mantém alguma vantagem nas curvas. Definitivamente, o carro deles é capaz de gerar mais aderência do que o nosso. Acho que nos beneficiamos de uma unidade de potência que, no geral, é mais competitiva".

Essa convergência no desempenho das unidades de potência entre as equipes da Mercedes tornou mais difícil para Russell fazer a diferença necessária para ultrapassar Piastri, mas a McLaren acredita que há outro fator em jogo que favoreceu seu desempenho em Suzuka, cujo asfalto havia sido amplamente repavimentado para esta corrida e proporcionava excelente aderência à superfície.

“Nas corridas anteriores, vimos que, quando há graining [desgaste precoce] nos pneus dianteiros, parecemos ser um pouco mais suscetíveis a esse fenômeno do que a Ferrari e a Mercedes”, destacou Stella.

“Há uma combinação de fatores que nos permitiu permanecer na corrida hoje. Aqui, a aderência do asfalto é muito alta. Acho que isso ajuda quando o chassi não tem um ótimo desempenho. Como eu disse antes, acho que a Ferrari e a Mercedes têm melhor desempenho".

Independentemente de Piastri ter sido privado de uma vitória ou não, duas semanas depois de nenhum dos carros ter conseguido largar na China, o fim de semana no Japão foi um grande incentivo para a McLaren.

Mas isso não muda o intenso programa de recuperação em que a equipe está envolvida. Todos os olhos já estão voltados para Miami, onde a equipe deve lançar o que se espera ser um pacote de atualizações substancial.

Mas, ao contrário de 2023, quando a equipe usou a corrida da Flórida para dar um grande salto à frente, desta vez todos os seus rivais tentarão fazer o mesmo.

“No geral, são boas notícias, mas isso não muda nosso objetivo”, advertiu Stella. “Temos que melhorar o desempenho do nosso chassi”.

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