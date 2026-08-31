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F1 - McLaren explica ano sem vitórias de Piastri: "Não tem a ver com psicologia"

Última vitória do australiano foi no GP da Holanda de 2025; segundo Andrea Stella, questões técnicas explicam a situação

Stefan Ehlen Ronald Vording
Publicado:
Ein Jahr ohne Sieg: McLaren erklärt, was bei Oscar Piastri los ist

No GP da Holanda de 2025, Oscar Piastri conquistou sua mais recente vitória na Fórmula 1, porém, isso já faz um ano. Um favorito ao título na época, o australiano da McLaren tem buscado voltar à forma do início da temporada passada, mas, assim como no fim da última temporada, quando perdeu o campeonato para Lando Norris, ele continua à sombra do companheiro de equipe. 

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De acordo com Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren, Piastri tem tido dificuldades para se adaptar às novas questões técnicas: "Já vimos no ano passado que, do ponto de vista da pilotagem, ele precisa fazer ajustes quando o carro tem um baixo nível de aderência", disse. Foi o caso, por exemplo, nos GPs de Austin e da Cidade do México de 2025, quando ele teve dificuldades.

"Nessas condições, ele precisa ajustar seu estilo de pilotagem, sua abordagem e suas expectativas. Isso exige um certo esforço mental, fazendo com que ele perca alguns décimos de segundo, porque é preciso, de certa forma, processar as coisas conscientemente, em vez de pilotar puramente por instinto", acrescentou Stella. "É uma questão puramente técnica, não tem nada a ver com aspectos psicológicos". 

Para o chefe de equipe, Piastri já provou que, em princípio, tem velocidade para ser competitivo na F1, mesmo em um fim de semana como Zandvoort, no qual Norris teve um desempenho claramente melhor.

"Oscar fez bons tempos de volta. Na corrida, porém, houve dois fatores que o prejudicaram", disse Stella. "Por um lado, nós o chamamos aos boxes para reagir a George Russell. Com isso, perdemos a posição para Russell porque nosso pit stop foi lento demais. A responsabilidade por isso é da equipe, não de Oscar". 

"E então, no segundo stint com os pneus duros, não conseguimos fazer os pneus funcionarem. Eles permaneceram o tempo todo em uma faixa com muito pouca aderência. Não tínhamos visto isso no primeiro stint. Portanto, há algumas coisas nas quais precisamos trabalhar", falou. 

Piastri será vítima das pequenas diferenças?

Por outro lado, a F1 atual pune pequenas imperfeições de imediato e de maneira severa, explicou Stella: "Pelo menos três equipes estão dentro de um décimo de segundo. Se as coisas não correm de forma ideal, é possível perder algumas posições. Então você rapidamente fica em sexto lugar. É brutal". 

Mas essa é a realidade de Piastri: desde o segundo lugar em Suzuka e o terceiro em Miami, ele não conseguiu mais nenhum pódio, foi apenas uma vez quarto e três vezes quinto. Por outro lado, Norris obteve, no mesmo período, duas vitórias e um terceiro lugar, estando 55 pontos a frente do australiano no campeonato. 

"Precisamos continuar trabalhando junto com Oscar em todas as possibilidades de melhoria. Estou satisfeito com os avanços de Zandvoort e tenho certeza de que ainda virá mais ao longo da temporada", concluiu Stella, sem dar detalhes de como irá atingir esse objetivo. 

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

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