A decisão da McLaren de não parar seus dois pilotos no período de Safety Car no Catar acabou afetando diretamente o resultado final da corrida de Fórmula 1. Max Verstappen venceu, enquanto Oscar Piastri foi apenas o segundo colocado e Lando Norris o quarto. Depois da sessão, Andrea Stella disse que o time "não esperava" que todos os pilotos fizessem suas paradas.

O pole position da McLaren estava liderando a corrida, à frente de Verstappen e Norris, quando uma colisão entre Nico Hulkenberg e Pierre Gasly causou a entrada do safety car.

Isso deu ao campo a oportunidade de fazer um pit stop na volta 7 e, com isso, a chance de todos chegarem ao final com mais um pit stop, já que a Pirelli exigiu um tempo máximo de 25 voltas para os pneus devido a problemas de furos.

Mas, enquanto Verstappen e quase toda a fila de carros atrás dele fizeram o pit stop, Piastri e Norris ficaram de fora, dando ao piloto da Red Bull uma parada de cerca de 26 segundos ao custo de apenas um ponto na pista.

A McLaren se mostrou mais rápida do que o holandês, mas não o suficiente para desfazer o erro de estratégia, com Verstappen chegando facilmente à sua 70ª vitória no GP. Piastri foi o segundo colocado, enquanto Norris conseguiu apenas o quarto lugar, o que significa que o último irá para Abu Dhabi com apenas 12 pontos de vantagem sobre o tetracampeão.

Explicando a decisão de não ir para o box com o safety car, Stella disse à Sky Sports: "Não esperávamos que todos os outros fossem para o box. Obviamente, se todos os outros carros atrás de você forem para os boxes, isso faz com que a decisão de não ir para os boxes seja definitivamente a coisa certa a fazer".

"Quando você é o carro da frente, não sabe exatamente o que os outros vão fazer. Poderia ter havido uma perda para Lando se tivéssemos feito um pit stop duplo. Mas, na verdade, o principal motivo estava relacionado ao fato de não esperar que todos os outros fizessem a parada. Portanto, foi uma decisão, mas, de fato, não foi a decisão correta".

"Definitivamente, não foi o resultado que queríamos e é algo a ser revisto. Como sempre, aprenderemos com as corridas e nos fortaleceremos para o próximo evento, que obviamente se torna decisivo e ainda mais importante".

Piastri e Norris ainda poderiam ter salvado a corrida com o ritmo superior da McLaren, ou no caso de outro safety car, mas Stella diz que a degradação excessiva dos pneus significou que a liderança de Verstappen nunca esteve sob ameaça significativa.

"Qualquer outro safety car teria nos colocado em uma posição muito forte. Essa é a flexibilidade a que Will [Joseph, engenheiro de corrida de Norris] estava se referindo", acrescentou Stella. "Para todos os outros que pararam na volta 7, a estratégia deles foi meio que prescrita 7-32-57, mas, na verdade, funcionou muito bem para todos".

"Achamos que o ritmo do carro também poderia ter nos permitido abrir uma distância suficiente, mas a degradação era muito maior e, portanto, não pudemos explorar totalmente o ritmo do carro".

