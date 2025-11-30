F1: McLaren explica erro de estratégia no Catar que custou vitória e pódio
Equipe "não esperava" que todos os pilotos entrassem nos boxes durante o Safety Car
A decisão da McLaren de não parar seus dois pilotos no período de Safety Car no Catar acabou afetando diretamente o resultado final da corrida de Fórmula 1. Max Verstappen venceu, enquanto Oscar Piastri foi apenas o segundo colocado e Lando Norris o quarto. Depois da sessão, Andrea Stella disse que o time "não esperava" que todos os pilotos fizessem suas paradas.
O pole position da McLaren estava liderando a corrida, à frente de Verstappen e Norris, quando uma colisão entre Nico Hulkenberg e Pierre Gasly causou a entrada do safety car.
Isso deu ao campo a oportunidade de fazer um pit stop na volta 7 e, com isso, a chance de todos chegarem ao final com mais um pit stop, já que a Pirelli exigiu um tempo máximo de 25 voltas para os pneus devido a problemas de furos.
Mas, enquanto Verstappen e quase toda a fila de carros atrás dele fizeram o pit stop, Piastri e Norris ficaram de fora, dando ao piloto da Red Bull uma parada de cerca de 26 segundos ao custo de apenas um ponto na pista.
A McLaren se mostrou mais rápida do que o holandês, mas não o suficiente para desfazer o erro de estratégia, com Verstappen chegando facilmente à sua 70ª vitória no GP. Piastri foi o segundo colocado, enquanto Norris conseguiu apenas o quarto lugar, o que significa que o último irá para Abu Dhabi com apenas 12 pontos de vantagem sobre o tetracampeão.
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Explicando a decisão de não ir para o box com o safety car, Stella disse à Sky Sports: "Não esperávamos que todos os outros fossem para o box. Obviamente, se todos os outros carros atrás de você forem para os boxes, isso faz com que a decisão de não ir para os boxes seja definitivamente a coisa certa a fazer".
"Quando você é o carro da frente, não sabe exatamente o que os outros vão fazer. Poderia ter havido uma perda para Lando se tivéssemos feito um pit stop duplo. Mas, na verdade, o principal motivo estava relacionado ao fato de não esperar que todos os outros fizessem a parada. Portanto, foi uma decisão, mas, de fato, não foi a decisão correta".
"Definitivamente, não foi o resultado que queríamos e é algo a ser revisto. Como sempre, aprenderemos com as corridas e nos fortaleceremos para o próximo evento, que obviamente se torna decisivo e ainda mais importante".
Piastri e Norris ainda poderiam ter salvado a corrida com o ritmo superior da McLaren, ou no caso de outro safety car, mas Stella diz que a degradação excessiva dos pneus significou que a liderança de Verstappen nunca esteve sob ameaça significativa.
"Qualquer outro safety car teria nos colocado em uma posição muito forte. Essa é a flexibilidade a que Will [Joseph, engenheiro de corrida de Norris] estava se referindo", acrescentou Stella. "Para todos os outros que pararam na volta 7, a estratégia deles foi meio que prescrita 7-32-57, mas, na verdade, funcionou muito bem para todos".
"Achamos que o ritmo do carro também poderia ter nos permitido abrir uma distância suficiente, mas a degradação era muito maior e, portanto, não pudemos explorar totalmente o ritmo do carro".
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"
F1: Como Norris pode vencer o título de 2025 no GP do Catar?
F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025
Últimas notícias
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários