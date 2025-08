O chefe da McLaren, Andrea Stella, disse que a divisão de estratégias da equipe entre Lando Norris e Oscar Piastri no GP da Hungria de Fórmula 1 foi "parte da corrida".

Norris venceu a corrida depois de fazer a estratégia de uma parada funcionar, mantendo Piastri em duas paradas, que ele só optou por adotar em desespero depois de perder posições para George Russell e - inicialmente - Fernando Alonso no início da corrida.

O britânico da McLaren passou o primeiro stint atrás de Russell, o que prejudicou a vida útil dos pneus, mas quando Piastri foi para o box e o piloto da Mercedes seguiu o então líder Charles Leclerc para uma troca de pneus também, Norris viu uma chance de estender seu stint e encontrar um pouco de ar livre. Isso acabou levando-o a fazer uma parada única para tentar ter uma chance de lutar contra Piastri, cuja corrida foi prejudicada por uma tentativa malsucedida de um undercut com Leclerc.

Virtualmente, a parada dupla do australiano ainda era mais rápida, mas no complicado circuito de Hungaroring, não conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe, apesar dos pneus mais novos, o que significou que acabou sendo punido por tentar ser agressivo na tentativa de ultrapassar Leclerc mais cedo.

É a segunda corrida consecutiva em que Piastri e Norris divergem na estratégia, com Norris usando pneus duros no GP da Bélgica em uma tentativa de obter vantagem tardia para alcançar e ultrapassar Piastri.

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

No início desta temporada, a McLaren foi criticada por ter adotado uma estratégia mais conservadora no GP do Japão, quando Norris e Piastri estavam perseguindo Max Verstappen, recusando-se a dividir as estratégias por achar que a chance remota de vencer a Red Bull não valia o risco de colocar um dos pilotos em desvantagem em relação ao outro.

Budapeste foi diferente, pois Norris e a McLaren não sabiam na época que a conversão para uma parada única lhe daria a vitória na corrida, mas a equipe sabia que simplesmente seguir a estratégia dos carros à frente não o faria.

E, de acordo com Stella, dar a ambos os pilotos a oportunidade de vencer a corrida a partir de suas posições foi a coisa certa a fazer.

"Como McLaren Racing, queremos proporcionar grandes corridas à Fórmula 1", disse ele. "Queremos dar aos nossos dois pilotos a possibilidade de utilizar e expressar seu talento, perseguir seus desejos, seu sucesso pessoal, e isso precisa acontecer dentro dos limites do interesse da equipe e da justiça, do espírito esportivo e do respeito um pelo outro".

"Para mim, é isso que estou vendo. Quando temos uma estratégia diferentes e opções diferentes, acho que isso faz parte da corrida, nenhum dos pilotos ficou surpreso. Até agora, só posso ser muito grato à maneira como Lando e Oscar interpretaram a forma como corremos como equipe e tenho certeza de que será assim até o final da temporada", adicionou.

Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A McLaren não considerou que dar a Norris a opção de uma parada única poderia ser injusto com Piastri, porque ainda não estava convencida de que um stint de 40 voltas com pneus duros era o caminho certo a seguir.

O resultado final foi que os dois pilotos se enfrentaram na pista nos estágios finais, como aconteceu uma semana antes na Bélgica, com as regras de engajamento da McLaren enfrentando seu mais recente teste de estresse, quando Piastri quase atingiu Norris depois de um erro na Curva 1, o que levou a um lembrete pelo rádio sobre os 'valores da equipe'.

"Foi uma corrida firme e justa", disse Stella sobre o incidente. "Definitivamente, estava dentro de nossos princípios. Tivemos um pouco de bloqueio com Oscar, mas, ao mesmo tempo, Lando deixou algum espaço, porque sabia que Oscar estaria no limite da frenagem".

"Continuamos muito orgulhosos da forma como Lando e Oscar correm. Acho que é uma ótima maneira de homenagear as corridas de Fórmula 1 e esses são os valores da McLaren. Esperamos que seja uma disputa entre os dois pilotos , mesmo que hoje tenhamos visto que a Ferrari esteve na disputa pela vitória durante dois terços da corrida. Acho que teremos uma parte final da temporada muito divertida e interessante", finalizou.

LANDO BATE PIASTRI, RUSSELL 3º, LECLERC P*, GABRIEL 6º! F1 na Hungria c/Rico Penteado e Felipe Motta

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!