Depois de conquistar tanto o campeonato de pilotos quanto o de construtores da Fórmula 1 no ano passado, a McLaren vem enfrentando uma temporada 2026 mais difícil em meio a novos regulamentos técnicos, com a Mercedes, fornecedora da unidade de potência, dominando a competição. Neil Houldey, diretor técnico de engenharia da equipe de Woking, explicou o motivo de a equipe não conseguir aproveitar ao máximo o potencial do motor das 'Flechas de Prata'.

A McLaren conquistou sua primeira pole position e vitória da temporada logo antes das férias de agosto, na Hungria, graças a Lando Norris, após ter alcançado apenas quatro pódios nas dez etapas anteriores.

A F1 mudou para novas especificações da unidade de potência, com uma divisão de potência de 53/47 entre o motor de combustão e o elétrico, e a McLaren tem sentido que essa área está prejudicando o desempenho do MCL40.

Mais especificamente, dada a complexidade das novas unidades de potência, o chefe de equipe Andrea Stella sugeriu que ser um cliente de motores era uma desvantagem. No final de junho, o italiano explicou que a McLaren ainda estava perdendo até 0s15 por volta para a Mercedes em velocidade em retas. No entanto, há mais em jogo do que o mero status de cliente.

“Do ponto de vista da unidade de potência, ficou bastante claro que ainda tínhamos muito a aprender sobre como operar a unidade de potência e suas complexidades. Que, entre nós e a HPP [Mercedes High Performance Powertrains], não havíamos dedicado recursos suficientes a isso e, por isso, entramos no início da temporada sabendo que havia uma grande oportunidade ali”, explicou Houldey.

“Sabíamos que esses regulamentos seriam um desafio do ponto de vista da gestão de energia e implementamos medidas que consideramos adequadas para darmos o pontapé inicial".

“Acho que tanto nós quanto a HPP poderíamos ter nos dedicado mais ao lado do software antes dos testes e das primeiras corridas, o que nos colocaria em uma posição em que seríamos mais capazes do ponto de vista da gestão de energia, e ainda hoje temos trabalho a fazer, e não acho que, no lado do software, ainda haja desempenho disponível que não estejamos aproveitando".

“Nosso carro é diferente do da equipe de fábrica e, portanto, precisamos de calibrações específicas para ele, que no momento não conseguimos aprovar rapidamente. Minha conclusão é que demos passos realmente positivos nas primeiras três ou quatro corridas".

"Esses avanços se mantiveram, mas, na verdade, ainda há passos que precisamos dar nas próximas corridas e rumo a 2027 para desbloquear aquele décimo final que pode estar disponível na unidade de potência e que não conseguimos realmente aproveitar no momento".

Lando Norris, McLaren Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Uma diferença fundamental em relação ao motor Mercedes 'de fábrica' é que a McLaren opta por relações de transmissão mais curtas, o que proporciona melhor aceleração e que Stella descreveu como “positivo no geral” em maio, mas a posição de Houldey é diferente.

Questionado se a McLaren definiria essas trocas de marcha de forma “ligeiramente diferente” com o conhecimento acumulado até agora, Houldey respondeu: “Acho que sim; se pudéssemos voltar no tempo, redefiniríamos as relações para ficarmos mais próximos do que a Mercedes faz".

“Existem algumas oportunidades de desempenho que podemos aproveitar porque as relações são mais curtas. Acabamos reduzindo menos para marchas mais baixas nas curvas, possivelmente nas relargadas, coisas assim".

"Quando você tem relações mais curtas, é uma oportunidade de desempenho, nas largadas. Mas quando se trata da parte de alta velocidade, você provavelmente adotaria o que as outras equipes têm".

“Portanto, são alguns compromissos em ambas as direções, mas, novamente, trata-se de pequenas diferenças no tempo de volta; no entanto, todas essas pequenas diferenças se somam e resultam em um desempenho decente no tempo de volta".

Lando Norris, McLaren; George Russell, Mercedes Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“A unidade de potência (PU) muda no ano que vem, e a velocidade do carro pode mudar. Os regulamentos aerodinâmicos, obviamente, tentaram reduzir um pouco a carga, e estamos trabalhando agora para definir quais são as relações de transmissão ideais, com base em dados que, na verdade, ainda não são muitos no momento".

"Mas esperamos que em breve esses dados e essas informações se consolidem, e possamos tomar uma decisão sobre as relações de transmissão que provavelmente nos levará a optar por relações um pouco mais longas".

“Mas não sabemos o que a equipe de fábrica fará. A HPP não saberá sua curva de potência final até uma data ainda a ser definida, que será muito depois de termos escolhido nossas relações de transmissão".

"Acho que tomamos uma boa decisão com as informações que tínhamos à disposição naquele momento. Com as informações que temos agora, a decisão talvez fosse um pouco diferente. Mas estamos falando de milésimos, não de décimos".

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